В Саранске выпущено 2 000 000 километров оптического волокна

15 марта 2018 года АО "Оптиковолоконные Системы" преодолело рубеж в два миллиона километров. Символическую катушку российского оптоволокна вручили Главе РМ Владимиру Волкову.

Глава Мордовии осмотрел участок технического контроля, после чего состоялось заседание с участием представителей Японии - генерального директора Бизнес-единицы "Оптическое волокно и кабели" Sumitomo Electric Industries, Ltd. Шигеру Суемори и директора департамента планирования и администрирования, департамента инженерно-конструкторских работ и развития рынка Бизнес-единицы "Оптическое волокно и кабели" Sumitomo Electric Industries, Ltd. Масаши Ониши. Также в мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности, науки и новых технологий РМ Александр Седов, заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Иванов, сотрудники АО "Оптиковолоконные Системы".

В ходе заседания обсуждались вопросы развития сотрудничества "Оптиковолоконных Систем" с коллегами из Японии, которые касаются текущих поставок преформ, а также проекта модернизации производства, запущенного на предприятии в конце прошлого года при поддержке Фонда развития промышленности России.

Владимир Волков подчеркнул, что Мордовия достигла серьёзных результатов в инновационном развитии - республика является абсолютным лидером в России по доле инновационной продукции в общем объёме производства, что составляет почти 29 процентов.

"Точками роста" нашего региона являются научно-производственные кластеры. Если ранее основной ориентир был направлен на импортозамещение, то приоритет сейчас – продукция на экспорт.

В планах развития АО "Оптиковолоконные Системы" – освоение новых видов продукции, создание вспомогательных участков производства (покраска оптического волокна), создание завода по производству преформ с увеличением производственной мощности до 6-12 миллионов километров в год.

"В результате модернизации предприятия мы ожидаем увеличение мощности предприятия в 1,5 раза до 4 миллионов километров оптического волокна в год", - заявил Андрей Николаев.

Японские коллеги, в свою очередь, отметили высокое качество оптического волокна, производимого в Мордовии. "Качество продукции мы оцениваем, как очень высокое. Ведётся постоянная работа над её улучшением. Мы намерены продолжать укрепление сотрудничества", - заявил Шигеру Суемори.

Владимир Волков выразил слова благодарности представителям Японской компании за сотрудничество и выразил надежду на расширение спектра такого сотрудничества. "Руководство Мордовии оказывало и продолжит оказывать всестороннюю поддержку "Оптиковолоконным Системам", - отметил Глава РМ. – Рынки сбыта готовой продукции будут расширяться, поскольку в России реализуется ряд проектов с использованием оптиковолоконного кабеля. В развитии этого направления и многих других республика ощущает поддержку Президента России Владимира Владимировича Путина".