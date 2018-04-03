Завершен монтаж аэродинамических обтекателей автодорожной арки Крымского моста

Строители завершили монтаж обтекателей по фасаду автодорожной арки Крымского моста. Эти конструкции минимизируют ветровое воздействие на арочный пролет и обеспечат комфортную эксплуатацию автодороги на участке над фарватером Керчь-Еникальского канала.

"Для Керченского пролива штормовые условия с высокими скоростями ветра – стандартное явление. Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета в исключительных случаях может достигать 40 м/с. Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены специализированные исследования, натурные испытания. Полученные результаты позволили нам запроектировать определенную форму обтекателей – как крыло самолета, - рассказал заместитель директора по проектированию "Института Гипростроймост – Санкт-Петербург" Виктор Галас. – Это 190 элементов металлоконструкций, создающих своеобразный "карниз" по фасаду арки".

Обтекатели монтировались непосредственно с арочного пролета, в безопасном для судоходства режиме, без каких-либо ограничений для движения судов по Керчь-Еникальскому каналу.

Одновременно на автодорожной арке продолжается монтаж элементов обустройства автодороги: установлены все 14 мачт наружного освещения, по внешним полосам движения – барьерное ограждение. Завершается нанесение гидроизоляции на полотно проезжей части, после чего дорожники приступят к укладке асфальтобетона.