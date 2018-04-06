4 апреля Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел рабочую встречу с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой.

В ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с развитием промышленного комплекса региона и участия предприятий края в курируемых Минпромторгом России программах господдержки. Речь, в том числе, шла о реализации национального проекта "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты".

Также, в ходе встречи акцентировали внимание на предстоящем Югорском промышленном форуме, который пройдет с 10 по 11 апреля текущего года в г. Ханты-Мансийск.