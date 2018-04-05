Должники получат "красную метку" от энергетиков

Квитанции с красной меткой вручат в апреле злостным неплательщикам за электроэнергию. Филиал ПАО "ДЭК" "Амурэнергосбыт" распечатал и направил в рассылку 1,5 тыс. платежных документов, извещающих граждан о необходимости оплатить долги в кратчайшие сроки. Как отмечают энергетики, получение необычной платежки – последнее предупреждение нерадивых абонентов, до сих пор не оплативших электропотребление прошлого года, перед применением радикальных мер.

Тех, кто проигнорирует квитанцию-напоминание, ждут судебные разбирательства и ограничения подачи электроэнергии в жилые помещения. Напомним, в России действует упрощенная процедура взыскания задолженности за коммунальные услуги. Решение суда о принудительном взыскании в виде судебного приказа выносится без вызова сторон в течение пяти дней. На основании решения суда на доходы должников (банковские счета, зарплаты, пенсии, стипендии) накладывают аресты и списывают средства в счет оплаты долга. При этом должники несут дополнительные расходы – кроме оплаты долга и пени за допущенную просрочку платежа им нужно будет выплатить государственную пошлину за подачу иска.

Амурэнегосбыт просит амурчан не доводить дело до суда и напоминает, что в соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ плата за потребленные энергоресурсы должна вноситься гражданами ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Если абонент не согласен с начислениями или по объективным причинам не может оплатить всю сумму накопившегося долга единовременно, он может обратиться в офис Дальневосточной энергетической компании по месту жительства для сверки или оформления рассрочки.