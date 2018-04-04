Подразделение филиала "Оренбургэнерго" занимает третье место во всероссийском рейтинге по охране труда

Оренбургское производственное отделение филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу Россети)-"Оренбургэнерго" заняло третье место во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность – 2017".

Для участия в конкурсе среди организаций с численностью работников более 500 человек заявились 20 участников, в числе которых предприятия из газовой, нефтяной, строительной, сельскохозяйственной отраслей. Оценка проводилась заочно на основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками.

Организатором конкурса выступила Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий труда "ЭТАЛОН" при поддержке министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В 9 номинациях конкурса приняли участие 180 предприятий России.

