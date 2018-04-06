Работники МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья отмечены ведомственными и корпоративными наградами в День рождения "Россетей"

Четверо сотрудников МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья были награждены ведомственными и корпоративными наградами в ходе прошедшего 4 апреля в Государственном Кремлевском Дворце торжественного собрания, посвященного 5-летию ГК "Россети".

Машинист автовышки и автогидроподъемника Губкинского участка службы механизации и транспорта филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" Александр Дейнеко удостоен почетной грамоты Министерства энергетики РФ за большие заслуги в сфере развития энергоотрасли и многолетний добросовестный труд. Награду белгородцу вручил министр энергетики Александр Новак.

Электромонтер оперативно-выездной бригады группы оперативного обслуживания подстанций филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" Олег Иванов награжден Почетной грамотой "Россетей". Благодарности "Россетей" вручены инженеру производственно-технической службы ПО "Южные электрические сети" филиала "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Ирине Мотошковой и электрослесарю Южной группы подстанций службы подстанций филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Вячеславу Морозову. Все трое получили награды из рук генерального директора ГК "Россети" Павла Ливинского.

Александр Дейнеко трудится в энергетике более четверти века. Начинал в 1991 году в Белгородэнерго электромонтером по ремонту воздушных ЛЭП. В 2011 году переведен на должность машиниста автовышки службы механизации и транспорта филиала. Является машинистом высшей квалификации. Принимал участие в ряде крупных и значимых для региона проектов. В их числе реконструкция сетей вдоль автодорог Короча – Губкин – Горшечное и Старый Оскол – Новый Оскол, модернизация линий 110 кВ для повышения надежности электроснабжения Лебединского ГОКа, потребителей Старооскольского, Чернянского и Новооскольского районов Белгородской области. Неоднократно участвовал Александр Дейнеко и в ликвидации нарушений электроснабжения потребителей, вызванных неблагоприятными погодными явлениями. В настоящее время он ведет активную наставническую работу, передавая свой опыт и знания молодому поколению энергетиков. Труд Александра Дейнеко отмечен корпоративными наградами, а также наградами руководства Белгородской области.

Стаж Олега Иванова в энергетической отрасли - более 40 лет. Весь его трудовой путь связан с Елецким районом электрических сетей, где он начинал в 1977 году электромонтером. Олег Иванов досконально знает оборудование и распределительные сети района, неоднократно вносил предложения по их совершенствованию. Не раз принимал участие в восстановлении электроснабжения потребителей Ельца и Елецкого района. Четкое выполнение им своих обязанностей помогало проводить сложные аварийно-восстановительные работы в максимально оперативные для таких ситуаций сроки. Олег Иванов активно участвует в повышении профессионального мастерства членов бригад и молодых специалистов. За особый вклад в работу электросетевого комплекса и многолетний добросовестный труд в 2004 году он был удостоен Почетного звания "Ветеран ОАО "Липецкэнерго".

Вячеслав Морозов трудится в отрасли 25 лет, награжден рядом ведомственных и отраслевых наград. При его активном участии в 2017 году была проведена масштабная реконструкция подстанции 110 кВ "Рассвет" Тульских электрических сетей. Неоднократно участвовал Вячеслав Морозов и в аварийно-восстановительных работах по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. В январе прошлого года, благодаря, в том числе, его профессиональным действиям, в минимальные сроки были устранены неисправности в работе энергооборудования и восстановлено электроснабжение потребителей и социально значимых объектов города Тулы.

Ирина Мотошкова свою трудовую деятельность в энергетике начала в 1990 году. В ее обязанности входит оформление документов по строительству, реконструкции и техперевооружению подстанций, линий электропередач, зданий и сооружений. В 2016-2017 гг. Ирина Мотошкова участвовала в реализации ряда значимых инвестиционных проектов, в частности – занималась подготовкой документации по вводу в эксплуатацию крупных подстанций 110/10 кВ "Азино", "Сарапул", "Воткинск", "Карсовай". На данных объектах было проведено масштабное техперевооружение, что позволило значительно улучшить качество и надежность электроснабжения потребителей Удмуртской Республики. За многолетний добросовестный труд Ирина Мотошкова неоднократно поощрялась наградами различного уровня.