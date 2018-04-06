Российские компании подготовят предложение по ответу на пошлины США

Вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал, что правительство России в ближайшее время обсудит с компаниями ответные меры на решение США поднять пошлины на сталь и алюминий.

"Сейчас компании по этому поводу готовят свои предложения, будем их обсуждать. Сначала думали в Красноярске провести совещание, потом решили на несколько дней отложить, чтобы подготовиться получше", — сказал Аркадий Дворкович.

Он отметил, что предложения будут готовы через несколько дней.

В начале марта США приняли решение ввести импортные пошлины в 25% на поставки стали и в 10% алюминия. Как сообщила администрация президента США Дональда Трампа, указ призван поддержать американских производителей металлов.

Трамп допустил, что некоторые страны могут быть освобождены от сборов в том случае, если смогут убедить Вашингтон в безопасности их продукции. Россия не вошла в число этих государств.

Газзета.ру