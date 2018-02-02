SDSВЕТ: мини-презентации в рамках Дня проектировщика

Инновационные кабели с алюминиевыми сплавами
6 апреля 2018, 14:02
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2018
В рамках Дня проектировщика на выставке "Электро-2018" светотехническое предприятие SDSВЕТ проведет на своем стенде ряд мероприятий, предназначенных специально для проектных бюро и дизайнерских организаций.
18 апреля на стенде №FB090 в павильоне "Форум" куратор партнерской программы SDSВЕТ Алексей выступит с несколькими мини-презентациями.
Мини-презентации будут носить обучающий характер, благодаря которым посетители узнают, как правильно применять светильники в секторах HoReCa, девелопмент и промышленность.
Будут представлены светильники для каждого вышеупомянутого сегмента с описанием и демонстрацией отличительных особенностей.
На стенде можно будет также ознакомиться с обучающими роликами.
Дополнительно куратор представит условия партнерской программы, разработанной специально для проектировщиков и дизайнеров.
С презентацией программы Вы можете ознакомиться по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1282jbbNAqo2iBOmVAnfclXzfU11nfZU5
Ждем Вас на стенде №FB090!
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