SDSВЕТ: мини-презентации в рамках Дня проектировщика

В рамках Дня проектировщика на выставке "Электро-2018" светотехническое предприятие SDSВЕТ проведет на своем стенде ряд мероприятий, предназначенных специально для проектных бюро и дизайнерских организаций.

18 апреля на стенде №FB090 в павильоне "Форум" куратор партнерской программы SDSВЕТ Алексей выступит с несколькими мини-презентациями.

Мини-презентации будут носить обучающий характер, благодаря которым посетители узнают, как правильно применять светильники в секторах HoReCa, девелопмент и промышленность.

Будут представлены светильники для каждого вышеупомянутого сегмента с описанием и демонстрацией отличительных особенностей.

На стенде можно будет также ознакомиться с обучающими роликами.

Дополнительно куратор представит условия партнерской программы, разработанной специально для проектировщиков и дизайнеров.

С презентацией программы Вы можете ознакомиться по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1282jbbNAqo2iBOmVAnfclXzfU11nfZU5

Ждем Вас на стенде №FB090!