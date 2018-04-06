Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу новой ВЛ 330 кВ Псков – Лужская для усиления связей между Ленинградской и Псковской энергосистемами

Филиалы АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада" (ОДУ Северо-Запада), "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (Ленинградское РДУ) и "Региональное диспетчерское управление энергосистем Новгородской и Псковской областей" (Новгородское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для ввода в работу воздушной линии электропередачи (ВЛ) 330 кВ Псков – Лужская и двух шунтирующих реакторов совокупной мощностью 59,4 Мвар на ПС 330 кВ Псков.

Строительство новой линии электропередачи протяженностью 160,7 км и монтаж шунтирующих реакторов выполнены в соответствии с инвестиционной программой ПАО "ФСК ЕЭС".

В ходе выполнения работ специалисты ОДУ Северо-Запада, Ленинградского и Новгородского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технических заданий на проектирование, проектной и рабочей документации, проверке выполнения основных технических решений, а также разработке программ опробования напряжением и ввода оборудования в эксплуатацию.

При подготовке к вводу в работу 330 кВ Псков – Лужская специалисты филиалов Системного оператора выполнили расчеты электроэнергетических режимов Ленинградской и Псковской энергосистем с учетом включения в работу нового оборудования. Также проведены расчеты величин токов короткого замыкания и параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерские центры Системного оператора.

В период строительства, а также в ходе опробования оборудования напряжением и ввода его в работу Системным оператором обеспечена устойчивая работа энергосистем двух регионов без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования сетевых и генерирующих компаний.

Ввод ВЛ 330 кВ Псков – Лужская и нового оборудования ПС 330 кВ Псков повышает надежность работы Ленинградской и Псковской энергосистем, а также обеспечивает дополнительные возможности для проведения ремонтов электросетевого и генерирующего оборудования. Установка шунтирующих реакторов на ПС 330 кВ Псков позволит компенсировать избыток реактивной мощности и поддерживать нормальные значения напряжения в сети.