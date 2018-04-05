Современные решения в области промышленной маркировки

Компания Paul Leibinger GmbH & Co KG (Германия) предлагает универсальные маркировочные системы, с помощью которых можно бесконтактным способом наносить маркировку любых данных (фиксированных или переменных) на любую поверхность и на любой материал во время процесса производства. Уникальный автоматизированный затвор сопла Sealtronic предотвращает высушивание краски в печатной головке во время технологического процесса после периодов простоя, обеспечивая беспроблемный мгновенный запуск маркировочной системы.

В новый струйный принтер JET3up интегрированы более 800 функций для удовлетворения многочисленных потребностей электронной отрасли. Кроме того, модель принтера JET3up MI имеет дополнительную опцию печати при размерах диаметра изделия до 0,7мм. Это означает возможность размещения больших объёмов легко читаемой информации на электронных компонентах даже самых малых размеров. Для маркировки на тёмных поверхностях кабелей и пластмассовых трубок имеются чернила белого цвета или других светлых тонов.

Для того чтобы это стало возможным, компания Leibinger разработала модель JET3up PL. Благодаря сложной технологии красители не будут осаждаться в принтере. Автоматизированная траверсная система JET3motion XY, используемая с программным обеспечением WINJET3 XY, позволяет быстро и легко наносить печатную маркировку на электронные компоненты многократного применения слева направо и сверху вниз. Программа рассчитывает оптимальную траекторию в двухмерной (XY) линейной системе до начала печати и затем адаптирует её автоматически для сокращения времени обработки. Это даёт возможность экономить время и повышает эффективность производства.

Компания Leibinger также производит "умную" систему печати и мониторинга, обеспечивающую снижение затрат в долгосрочной перспективе. Видеосистема V-check может быть использована для проведения быстрой и экономически эффективной проверки маркировки продукта, наносимой принтером JET3up или JET3neo. Система V-check сравнивает элементы с эталонным образцом фиксированных символов, такими как буквы, цифры или графические знаки, и обнаруживает неправильную или смазанную печать.