Тулэнерго повышает надежность электроснабжения потребителей города Тулы

В рамках реализации ремонтной программы на воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ "Перекоп-Кировская" Тульских электрических сетях филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" завершаются работы по замене решетчатых опор на металлические многогранные типа ПМ-110-4Ф.

В ходе проведения работ установлено 8 многогранных опор ВЛ. Во втором квартале текущего года энергетики планируют заменить на многогранные 5 опор на ВЛ 110 кВ "Кировская-Октябрьская" Тульских электрических сетей.

Использование металлических многогранных опор позволяет увеличить срок эксплуатации линии, повысить ее конструктивную надежность, а также создает возможность для технологического присоединения и развития инфраструктуры ряда районов города Тулы. Кроме того, многогранные опоры имеют ряд других преимуществ – их срок эксплуатации в два раза больше, они легче и безопаснее, чем железобетонные и решетчатые, есть возможность увеличить длину пролета за счет особенностей конструкции.

Энергетики создают все необходимые условия для бесперебойного электроснабжения бытовых потребителей, социально значимых объектов и крупных промышленных предприятий Тулы.

Напомним, ремонтная программа филиала "Тулэнерго" формируется в соответствии с долгосрочными и годовыми планами, а также на основании результатов диагностики, текущей эксплуатации и технического состояния оборудования. Успешное выполнение программы ремонтов повышает надежность работы электросетевого комплекса и является залогом качественного электроснабжения потребителей.