В 2018 году МОЭСК установит в столичном регионе более 60 тыс. "умных" приборов учета электроэнергии

В текущем году ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") установит 59,3 тыс. "умных" счетчиков на границе балансовой принадлежности с физическими и юридическими лицами. Кроме того, 4,6 тыс. "умных" приборов учета будут установлены на распределительных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах 6-10/0,4 кВ для организации технического учета электроэнергии.

Всего на данный момент на границах балансовой принадлежности ПАО "МОЭСК" установлено 153,4 тыс. "умных" электросчетчиков. Планируется, что к 2023 году их количество увеличится до 383,1 тыс. штук. Ожидается, что благодаря увеличению количества точек учета, оснащенных "умными" счетчиками, к 2023 году потери электрической энергии при передаче снизятся более чем на 1 млрд кВтч. Это позволит компании сэкономить более 2,5 млрд рублей на покупку электроэнергии для компенсации потерь.

Потребитель, у которого установлен "умный" прибор учета, получает возможность дистанционно контролировать параметры своего электропотребления. Он может через личный кабинет или дистанционный дисплей получать данные об объемах и профилях потребляемой энергии, сравнивать потребление по периодам времени и оценивать эффект от реализации мер по повышению энергоэффективности, максимально гибко выбирать тарифное меню, а также пользоваться новыми продуктами и услугами.

С помощью оснащения границ балансовой принадлежности "умными" счетчиками, МОЭСК повышает энергоэффективность процесса передачи электроэнергии. "Умные" счетчики позволяют снизить коммерческие потери электроэнергии и локализовать места их возникновения, а так же повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.