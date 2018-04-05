Белорусские энергетики изучают передовой опыт АО "БЭСК"

5 апреля Башкирскую электросетевую компанию посетила делегация белорусских энергетиков во главе с заместителем главного инженера ГПО "Белэнерго" Валерием Поршневым. Основной целью визита стало знакомство с реализацией проекта Smart grid в г. Уфе. Гости провели ряд встреч с руководством АО "БЭСК", изучили технические характеристики компании и топологию сетей.

Делегация посетила Центр управления сетями (ЦУС) ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго", являющийся составной частью проекта модернизации электросетевого комплекса башкирской столицы с элементами Smart grid. Также гости побывали в сборочном цехе ООО "БЭСК Инжиниринг", в котором производится сборка ячеек для распределительных пунктов г. Уфы, и в пилотном микрорайоне, где смогли наглядно увидеть работу смонтированного оборудования.

Валерий Поршнев отметил, что визит в Уфу позволил ознакомиться не только с "умными сетями", но и с успехами башкирских сетевиков по другим направлениям, в частности с внедрением ERP-системы и борьбе с энергопотерями.

- В ходе нашего совместного общения мы поняли, что у нас очень много интересных тем. Уверен, здесь в Башкирской электросетевой компании мы обретем новых друзей, с которыми в дальнейшем будем общаться и взаимодействовать, - рассказал он. – Надеюсь, эта встреча послужит толчком для обмена опытом, чтобы каждый из нас мог обеспечивать надежным и качественным электроснабжением своих потребителей. А это главная задача любой электросетевой компании.