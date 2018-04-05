ГК "ССТ" представила новые технологии Крайнему Северу

28-29 марта 2018 года ГК "ССТ" приняла участие в газовом форуме "Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу" и представила комплексные решения электрообогрева сибирских объектов "под ключ": от проектирования до монтажа.

Мероприятие ежегодно проходит в г. Новом Уренгое. Представители бизнеса, власти и экспертного сообщества встречаются для открытого диалога и решения актуальных задач нефтегазовой отрасли.

Главная тема форума этого года — внедрение новых цифровых разработок и технологий, которые способны многократно облегчить человеческий труд в суровых условиях Крайнего Севера.



ГК "ССТ" презентовала современные решения для обогрева нефтегазовых объектов. Системы на основе нагревательного кабеля способны защитить от негативного воздействия отрицательных температур инфраструктуру вахтовых поселков, трубопроводы, нефтегазовые заводы и спецтехнику. Компания представила систему автоматизированного управления электрообогревом, которая контролирует и собирает данные по широкому спектру параметров: температуре, току нагрузки, напряжению питающей сети, энергопотреблению, аварийным ситуациям и многим другим показателям. Удаленный сбор данных, контроль и регулирование расхода электроэнергии дает возможность существенно снизить эксплуатационные затраты.

"Мы поставляем на объект комплексный продукт по электрообогреву, в нашем арсенале помимо нагревательных решений есть теплоизоляция, силовые и монтажные кабели, трансформаторные подстанции, обогреваемые шкафы управления. Мы способны на 100% выполнить собственными силами EPC-контракт", — комментирует Сергей Малахов, руководитель проектного офиса инжиниринговой компании "ССТэнергомонтаж" (входит в ГК "ССТ").

"ССТэнергомонтаж" — российский разработчик и поставщик систем электрообогрева и теплоизоляции для различных отраслей промышленности. Компания установила системы электрообогрева на многих масштабных нефтегазовых объектах, таких как Ямал СПГ, магистральный нефтепровод Куюмба—Тайшет, Ямбургское, Бованенковское, Заполярное, Пякяхинское месторождения, морские месторождения им. Ю. Корчагина и В. Филановского, Таманский перегрузочный комплекс.