Нижновэнерго обеспечивает надежное электроснабжение в период паводка

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" успешно поддерживает бесперебойную работу электросети в паводковый период в Нижегородской области. В период весеннего снеготаяния и разлива рек усложняются условия эксплуатации энергообъектов, находящихся в зоне возможного подтопления, повышается вероятность возникновения возможных технологических нарушений от воздействия паводковых вод.

Для того чтобы не допустить снижения качества электроснабжения потребителей Нижегородской области в период весеннего половодья, специалисты Нижновэнерго реализуют комплекс профилактических мероприятий. Производится ежедневный мониторинг паводковой ситуации, выполняются регулярные инженерные осмотры переходов воздушных линий электропередачи (ВЛ) через реки, ВЛ 6-10 кВ и ВЛ 35-110 кВ в пойменных зонах и на других затопляемых участках. Под постоянным контролем находятся электроустановки, обеспечивающие электроснабжение социально значимых объектов (медицинских и образовательных учреждений, котельных, насосных станций и пр.). Для их оперативного подключения в случае возникновения возможных внештатных ситуаций в компании имеется значительный объем резервных источников снабжения электрической энергией.

На всех объектах электросетевого комплекса произведена проверка работоспособности дренажных устройств и средств водоотлива, исправности стационарных и передвижных насосов, плавсредств, инструмента, спецтехники, машин и механизмов. Для ликвидации возможных повреждений в электрических сетях сформирован аварийный резерв материалов.

Оперативно-ремонтный персонал Нижновэнерго прошел необходимые инструктажи и тренировки по отработке действий в условиях паводка, организации работ в электроустановках и на ВЛ в зонах возможного подтопления, в том числе с использованием специальной техники и плавсредств. Работники компании обеспечены спецодеждой, спасательными жилетами, снегоболотоходами и вездеходами, на которых проводится осмотр линий электропередачи в течение всего паводкового периода.

Комплекс противопаводковых мероприятий осуществляются энергетиками в тесном взаимодействии с региональными властями, администрациями районов, территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС и другими организациями, обеспечивающими нормальное функционирование инфраструктуры городов и районов Нижегородской области. Энергетики проводят регулярные проверки действующих схем связи с местными гидрометеорологическими и другими информационными службами, ответственными за оповещение о возникновении чрезвычайных ситуаций. После завершения паводкового сезона специалисты Нижновэнерго выполнят обследование подстанций и ВЛ на территориях, подвергшихся размыву и подтоплению, для определения и ликвидации возможных повреждений.