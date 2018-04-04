Приглашаем принять участие в Форсайт-сессии – круглом столе: Новые инструменты энергетических рынков в эпоху технологий блокчейна и криптовалют (состоится 18 апреля, в рамках деловой программы Национального нефтегазового форума и Выставки "НЕФТЕГАЗ-2018".

В фокусе внимания: структурные преобразования в системе мировой торговли энергоресурсами; создание новых финансовых инструментов в эпоху технологий блокчейна и криптовалют; новые возможности во внутренних и международных расчетах; роль драгоценных металлов в формировании платежных механизмов и альтернативные возможности ценообразования; перспективные инициативы, тенденции и реальные кейсы.

Участие в дискуссиях примут: Institute for Strategy, Resilience & Security of University College London; Минэнерго России; Центробанк Российской Федерации; Argus; BCG; Газпром экспорт; Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА); IHSMarkit.

Приглашаем все заинтересованные организации принять участия в дискуссиях мероприятия.

Подробную информацию о программе Форума можно получить в организационном комитете по телефонам: +7 (495) 640-34-64, 8-800-333-05-15, либо по электронной почте: mail@oilandgasforum.ru. Официальный сайт проекта: www.oilandgasforum.ru.