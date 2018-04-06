Работу филиала "Тулэнерго" в сфере производственной безопасности отметили на общегородском Дне охраны труда

В ходе общегородского для Тулы Дня охраны труда, за организацию работ по созданию здоровых и безопасных условий труда для сотрудников электросетевого комплекса, благодарственным письмом администрации города был отмечен заместитель главного инженера – начальник службы производственной безопасности и производственного контроля филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" Вадим Шацких.

В рамках мероприятия, которое прошло в здании Тульской областной научной универсальной библиотеки, были подведены итоги работы в области условий и охраны труда предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования город Тула.

Благодарственные письма главы администрации города Тулы были вручены работникам служб охраны труда предприятий и организаций, признанных лучшими по итогам ежегодного общегородского смотра-конкурса на звание "Лучшее предприятие по созданию здоровых и безопасных условий труда и охраны труда" в 2017 году.

Эта награда стала заслуженной оценкой работы энергетиков в сфере производственной безопасности. Так, в 2017 году не было допущено случаев производственного травматизма персонала на объектах электросетевого комплекса региона. Расходы на охрану труда в филиале "Тулэнерго" составили 62,15 млн. рублей, из них на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты было выделено 23,24 млн. рублей.

Оперативный персонал полностью обеспечен спецодеждой, в т.ч. термостойкими костюмами, устойчивыми к воздействию электрической дуги, защитными средствами и приспособлениями. Проводятся предварительные и периодические медосмотры, осуществляется общественный контроль со стороны уполномоченных лиц по охране труда. В соответствии с действующим законодательством и правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики проходят противоаварийные тренировки, все необходимые инструктажи, обучение и проверка знаний работников, включая руководителей и специалистов.

Напомним, что безопасное производство работ, предупреждение травматизма, создание хороших условий труда, сохранение жизни и здоровья сотрудников, обеспечение их всеми необходимыми средствами защиты были и остаются приоритетными задачами тульского филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" при осуществлении основной деятельности по бесперебойному и надежному электроснабжению потребителей региона.