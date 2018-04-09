"Роснано" предложило зеленые концессии для солнечной и ветровой энергетики

Для развития зеленой энергетики в изолированных зонах "Хевел" и "Роснано" предлагают использовать механизм концессий с властями регионов. Ключевая идея инвесторов — обязать регионы прописывать в концессионных соглашениях долгосрочные инвесттарифы на срок окупаемости зеленых энергопроектов, гарантию местных властей по уровню платежей, а также разрешить передавать зеленую генерацию по банковским кредитам. Юристы замечают, что в целом базис законодательства для концессий уже есть и внести нужные изменения при лоббизме "Роснано" должно быть несложно.

Инвесторы в зеленую энергетику предлагают развивать этот сектор в изолированных энергосистемах через концессии, следует из презентации "Роснано" (намерено развивать ветрогенерацию), представленной на круглом столе в Госдуме 4 апреля.

По решению правительственной комиссии по электроэнергетике сейчас ведомства и участники рынка обсуждают способы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на Дальнем Востоке. В аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича сообщили, что работа еще ведется, проекты нормативных актов должны быть внесены в середине мая. Напомним, что субсидии для ВИЭ действуют в единой энергосистеме РФ: их окупаемость обеспечивает закупка выработки сетями либо по спецтарифу, либо через договоры на поставку мощности на оптовом энергорынке также с повышенными платежами.

Суть схемы в том, что инвестор замещает неэффективную дизельную генерацию ВИЭ или комбинирует дизель с ВИЭ, это снижает расходы на завозное топливо, но до возврата инвестиций тариф субсидируется из бюджета региона. В такую концессию также могут передавать электросети (в "Россетях" интерес к этому не комментируют). Концедентом в схеме выступает регион, получающий экономию за счет снижения субсидий после модернизации генерации. Инвесторам нужна гарантия возврата вложений: как следует из презентации "Роснано", надо обязать региональные энергетические комиссии (РЭК; регуляторы тарифов) устанавливать необходимый уровень тарифа с индексацией на срок окупаемости проекта. Концедент также должен гарантировать получение инвестором платежей (например, покрывать возможные неплатежи потребителей.— “Ъ”), а концессионеру нужно право отдать модернизируемый объект в залог банку по кредиту.

Гендиректор "Хевел" (СП "Реновы" Виктора Вексельберга и "Роснано", инвестирует в солнечную генерацию) Игорь Шахрай пояснил “Ъ”, что закон сейчас позволяет модернизировать неэффективные мощности на изолированных территориях за счет энергосервисного договора, который может заключаться в рамках ГЧП. "Но высок риск того, что оператор или концессионер не сможет защитить тариф при регулировании, что повлечет урезание субсидий и невозможность выплат по контракту в полном объеме",— говорит он. "Хевел" предлагает фиксировать долгосрочные тарифы для инвестора на весь период окупаемости — 8–12 лет, заложив в них минимальную доходность. Это связано также с особенностями регулирования — сегодня в РЭК предоставляются документы, подтверждающие лишь затраты на проекты, в них не заложена рентабельность. По тем объектам, модернизация которых окупается дольше 12 лет, предлагаются дополнительные льготы по налогам на имущество и прибыль. До 90% себестоимости выработки в изолированных зонах формируется дорогим топливом, и "Хевел" предлагает фиксировать квоты на использование ВИЭ при модернизации: солнечно-дизельная установка с аккумуляторами позволяет экономить около 50% дизтоплива. В "Новавинде" (входит в "Росатом", развивает ветрогенерацию) поддерживают адаптацию законодательства к развитию ВИЭ в изолированных зонах и готовы участвовать в работе. В "РусГидро" от комментариев отказались. В Минэнерго "рассматривают предложения".

Партнер юркомпании "Стрим" Фарид Бабаев в целом положительно оценивает предложения "Роснано", замечая, что "законодательство содержит базис для того, чтобы такого рода проекты проводить, но могут потребоваться дополнения, поскольку принципы концессионного соглашения уже предусмотрены". По словам юриста, есть нормы, позволяющие создавать особые экономические зоны, и он не видит сложности, чтобы при необходимости внести дополнения в законы. "Роснано", представляющее интересы государства, как раз и может инициировать такие изменения, считает господин Бабаев. "Если есть потенциальные инвесторы и инвестпрограмма на ближайшие годы, думаю, проект вполне жизнеспособен",— заключает он.

Коммерсант