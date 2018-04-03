Силовые кабели в СПЭ-изоляции ТМ "Камкабель" разрешены для применения в зонах сейсмической активности

"Камский кабель" первый среди кабельных заводов получил сертификат соответствия сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64 на силовые кабели среднего и высокого напряжения в изоляции из сшитого полиэтилена.

"Научно-исследовательский институт электромеханики" провел испытания силовых кабелей в СПЭ-изоляции на среднее и высокое напряжение ТМ "Камкабель" на сейсмоустойчивость. По результатам проверки был выдан соответствующий документ.

Сейсмостойкость − это одна из важных технических характеристик кабелей, которая определяет уровень устойчивости при землетрясениях. Проведение испытаний и процесс сертификации на сейсмостойкость является неотъемлемой частью для оборудования, которое используется при промышленном и гражданском строительстве зданий и сооружений в сейсмоопасных районах.

Полученный сертификат подтверждает, что силовые кабели в СПЭ-изоляции на среднее и высокое напряжение ТМ "Камкабель" могут применяться при строительстве в зонах сейсмической активности.