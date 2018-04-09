Специалисты Тверьэнерго приняли участие в региональной ярмарке вакансий

Сотрудники блока управления персоналом филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" приняли активное участие в ярмарке вакансий проводимой Тверским государственным техническим университетом (ТвГТУ). Ежегодное мероприятие в преддверии выпуска из учебного заведения проводится для студентов машиностроительного факультета, природопользования и инженерной экологии, а также для обучающихся по специальностям управления и социальных коммуникаций.

На ярмарке вакансий специалисты Тверьэнерго рассказали студентам о кадровой политике филиала, социальной поддержке для молодежи. Также была представлена структура филиала и актуальные вакансии. По окончании встречи сотрудники блока управления персоналом провели собеседования со студентами, которых особенно заинтересовал вопрос возможности дальнейшей карьеры в Тверьэнерго.

Тверской филиал МРСК Центра активно сотрудничает с профильными образовательными учреждениями Верхневолжья. Регулярно специалисты проводят профориентационные встречи со студентами. Студенты учебных заведений высшего и среднего профессионального образования посещают дни открытых дверей в Тверьэнерго, приходят с экскурсиями на энергообъекты. Помимо этого, студенты профильных специальностей проходят в филиале производственную практику. Так, в прошлом году ряды практикантов Тверьэнерго пополнили 140 студентов Ивановского государственного энергетического университета, Конаковского энергетического колледжа, Бежецкого промышленно-экономического колледжа, Нелидовского колледжа, Колледжа Росрезерва (г.Торжок) и других образовательных учреждений. Ежегодно десятки молодых специалистов успешно трудоустраиваются и начинают трудовую деятельность в энергетическом комплексе Верхневолжья.

"Благодаря проведению подобных мероприятий достигается эффективное взаимодействие в вопросах профессиональной ориентации и трудоустройства выпускников. Наш филиал заинтересован в привлечении талантливой молодежи в отрасль. Для молодых специалистов есть все перспективы профессионального роста и реализации себя в крупнейшей электросетевой компании" - подытожила встречу начальник управления по работе с персоналом Екатерина Терехина.

