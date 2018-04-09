В Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики 644 абонента попали в списки на отключение электроэнергии

Специалисты Ачхой-Мартановских районных электрических сетей АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") продолжают рейды по адресам неплательщиков. Группы энергетиков работают в каждом из населенных пунктов района.



В апреле диспетчерским отделом АО "Чеченэнерго" подано 644 заявки на введение ограничений потребления электроэнергии в отношении бытовых потребителей и юридических лиц, чей совокупный долг составил 5 млн 157 тыс. руб.

С начала месяца энергетики обесточили 19 потребителей, задолжавших энергокомпании 144 тыс. руб. Большинство из них не платили за потребленные энергоресурсы свыше трех месяцев.

Из общего числа должников 551 абонент поторопился погасить долги, не желая быть обесточенным. Это позволило вернуть 4 млн 597 тыс. руб. платежей за энергоресурс.

Продолжается работа по 74 заявкам в отношении неплательщиков, задолжавших в общей сложности 417 тыс. руб.

Чтобы вновь подключиться к электроэнергии, неплательщикам придется погасить задолженность в полном объеме либо заключить соглашение о реструктуризации долга.

В каждом подобном случае энергетики напоминают, что основания, являющиеся поводом полного или частичного отключения электроэнергии, прописаны в Постановлении Правительства РФ № 442 от 4 мая 2012 г. Согласно этому документу энергоснабжающая компания вправе отказаться от выполнения обязательств в одностороннем порядке и произвести отключение электроэнергии потребителям за неуплату.



Необходимо напомнить, что с октября 2017 года вступили в силу новые правила отключения электроэнергии за просроченные платежи, согласно которым ограничить и отключить электричество теперь можно при наличии задолженности любого размера.

В случае же нарушения абонентом режима ограничения предусмотрен штраф: от 10 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей – для юридических.