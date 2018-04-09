В Минэнерго России состоялось первое заседание рабочей группы по цифровой трансформации ТЭК

В Минэнерго России под председательством Первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации Алексея Текслерасостоялось первое заседание рабочей группы поразработке концепции и программы цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса. В мероприятии приняли участие представители крупнейших компаний ТЭК, эксперты и разработчики программных продуктов.

Открывая мероприятие Алексей Текслер отметил, что на сегодняшний день развитие цифровых и интеллектуальных технологий является важным конкурентным преимуществом для российского ТЭК на мировых энергетических рынках. "Создание собственных высокотехнологичных решений позволит российскому ТЭК выйти на новые рынки комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики, и в перспективе занять на нем лидирующие позиции", – подчеркнул он.

Ключевая задача Минэнерго России в развитии этого направления – стимулирование инновационного развития отраслей ТЭК, в том числе путем интеграции направления "Цифровая энергетика" в программу"Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденную Правительством Российской Федерациив 2017 году. Для этого создана соответствующая рабочая группа, цель которой – сформировать целевое видение цифровой трансформации ТЭК и выстроить проактивную государственную политику ее технологического развития.

Направление "Цифровая энергетика" призвано стать драйвером цифровой трансформации традиционного энергетического комплекса. Его реализация предполагает создание единого информационного пространства для отраслей ТЭК России, основа которого – применение современных технологий сбора и обработки данных с целью повышения эффективности операционной деятельности, снижения барьеров к возникновению новых бизнес-моделей и создания сервисов для удовлетворения запросов потребителей."Сегодня в отраслях ТЭК появляются новые проекты на основе современных технологий, таких как Big Data, машинное обучение, блокчейн. И здесь важно выявить перспективные технологичные проекты и сформировать пакет успешных решений для их дальнейшего масштабирования и тиражирования", – заявил Алексей Текслер.

Также в ходе состоявшейся дискуссии члены рабочей группы обсудили перспективы развития ведомственного проекта по интеллектуализации электроэнергетики – "Цифровая трансформация электроэнергетики России", являющегося частью комплексного направления "Цифровая энергетика".Основная цель проекта – повышение надежности и эффективности функционирования Единой энергосистемы России путем внедрения риск-ориентированного управления на базе цифровых технологий, и в первую очередь технологий – промышленного интернета. Накопление структурированных отраслевых данных и интерфейсов обмена данными позволит решить задачу интеграции с другими отраслевыми и сквозными платформами, создаваемыми в рамках программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

В заключение Алексей Текслер призвал собравшихся к дальнейшей конструктивной работе по направлению "Цифровая энергетика" для скорейшего внедрения новейших решений в отраслях ТЭК и формирования в стране "энергетики будущего".

Справочно: Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

Для управления Программой определены пять базовых направлений развития цифровой экономики в России на период до 2024 года: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность.