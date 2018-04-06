Итоги работы ТЭК России в 2017 году

Министр энергетики Александр Новак Заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский

6 апреля прошло итоговое заседание расширенной коллегии Министерства энергетики Российской Федерации. Министр энергетики Александр Новак, заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, глава ПАО "Россети" Павел Ливинский и другие представители федеральных органов власти, компаний ТЭК и экспертного сообщества подвели итоги 2017 года и общей 6-летней работы ТЭК и обозначили перспективы развития на ближайшие годы. Журналисты RusCable.Ru посетили мероприятие.

По итогам 2017 топливно-энергетический комплекс России показал хорошие результаты работы. Выработка электроэнергии увечилась на 0,2% к показателям 2016 года, составил 1073,7 млрд. кВч. Снижение энергоёмкости ВВП к 2007 году составило 8,3% (в 2016 году 7,04%). Добыча нефти, включая газовый конденсат, 546,8 млн. тонн (-0,1% к 2016 году), добыча природного и попутного газа 691,1 млрд. куб.м (+8% к 2016), добыча угля – 408,9 млн. тонн (+5,7% к 2016 году). Объем добычи переработки нефти остался практически на уровне прошлого года – 279,9 млн. тонн (-0,2% к 2016), при этом увеличилась глубина её переработки до 81,3% (в 2016 году – 79,2%).

На коллегии Минэнерго с приветственным словом выступил Аркадий Дворкович. Он не стал озвучивать планы топливно-энергетического комплекса. По его словам, это связано со "спецификой политического цикла" – действующее правительство сложит полномочия после инаугурации Владимира Путина в мае 2018 года. Вместе с тем он отметил, что команда, которая в новом правительстве будет отвечать за ТЭК, должна продолжить реализацию ранее намеченных планов и "дорожных карт".

Отметил он и успехи ТЭК. "Мы в полной мере обеспечили потребности экономического роста в электроэнергии. При этом одновременно снизили издержки по подключениям к новым генерирующим объектам, сетевому комплексу. Это далось непросто, поскольку сегодня сетевой комплекс сам переживает период трансформации и требует значительных инвестиций. Тем не менее, шаг за шагом выходим на сбалансированные показатели", — сказал вице-премьер. Он напомнил о том, что выработана долгосрочная модель рынка — это позволило в значительной мере исключить из него те генерирующие мощности, которые несут отрицательную добавленную стоимость.



— Хотя этот процесс еще не закончен, мы движемся вперед хорошими темпами, постепенно наращиваем выработку на новых современных, высокопроизводительных мощностях, переходим к долгосрочному регулированию. К слову, это также дается непросто, поскольку связано с разнообразными интересами генерирующих компаний, сетевого комплекса, регионов, разного рода потребителей - как крупных, так и небольших с особенностями в разных отраслях. Это сложнейший рынок, который требует постоянного внимания. Тем не менее, его надежность, качество функционирования существенно повысились в последние годы, — подчеркнул зампред Правительства. — Одновременно мы вышли на начало трансформации сектора теплоснабжения. Нормативная база пока только формируется. Задача на следующие несколько лет ясна — необходимо обеспечить инвестиционный рост сферы теплоснабжения. Рассчитываем, что это позволит в целом повысить конкурентоспособность нашей электро- и теплоэнергетики, параллельно решить вопросы, связанные с развитием электросетевого комплекса. Он должен перейти на цифровую модель функционирования, которая позволит эффективно вести учет и контроль потребления электроэнергии на всей территории страны. […] Понятно, что этому способствовали меры государственного стимулирования. Все это время мы договаривались об определенных решениях, вырабатывая которые, исходили из общенациональных интересов, которые включают в себя интересы государства компаний и наших граждан. Эти решения позволили двигаться вперед. Конечно, не все задачи решены, не все дорожные карты и планы исполнены, я говорю и о налогах, и об административных барьерах, и об отдельных нормах законодательства и практики правоприменения. Нам еще предстоит разобраться с этими пробелами в ближайшее время.

Кроме того, отметил вице-премьер и успехи в импортозамещении: "Во всех подотраслях ТЭК значительно повысился спрос на российское оборудование, другие товары и услуги, производимые в РФ. Программы импортозамещения работают хорошо: где-то доля российских закупок превышает 90%, где- то – на уровне 70-80%".

Министр энергетики Александр Новак выступил с итогами прошлого года и всего шестилетнего периода. По словам г-на Новака, направлениями первостепенной важности сегодня являются: гарантированное обеспечение энергобезопасности России; обеспечение потребности социально-экономического развития страны достаточными по объему, номенклатуре и качеству энергетическими услугами и продукции, а также сохранение лидерских позиций в мировой энергетике. Министр уточнил, что реализация этих целей будет способствовать решению задач, поставленных Президентом в ежегодном послании Федеральному собранию, в частности, обеспечению опережающих темпов роста отечественной экономики, развитию инфраструктуры, модернизации и активному внедрению новых современных технологий: "Уверен, что учитывая сегодняшнее значение и роль топливно-энергетического комплекса в экономике страны, энергетика является ключевой отраслью для выполнения этой задачи".

Министр отметил и то, что ТЭК последние 6 лет развивался в сложных условиях. "Во-первых, в этот период мы наблюдали самое затяжное за последние полвека падение цен на нефть более чем в два раза, которое повлекло за собой глобальное снижение инвестиций в отрасль. Сегодня мы еще видим, что рынок полностью не восстановился. Во-вторых, наблюдаем стремительно развитие новых технологий. Укорачивание циклов привело к тому, что теперь отраслевые эксперты ожидают пика спроса на нефть. В-третьих, резко выросла конкуренция, в том числе, межтопливная. По сути дела, сейчас не так важен первичный источник энергии, имеет значение лишь его доступность и конкурентоспособность. Это значит, что ресурсная рента во всем мире будет снижаться по мере того, как участники рынка начнут бороться за эффективность и привлечение инвестиций в разработку своих запасов и дальнейшую глобализацию рынков, в том числе, газовых. К этому должно быть готово и само общество. Экономика государства должна диверсифицироваться. Нефтегазовые доходы уже не будут основой бюджета. Нефтегазовая отрасль будет для государства источником инвестиций и экономического роста. Кроме того, обозначенный период характеризовался незапланированным ростом налоговой нагрузки на нефтегазовые компании в целях пополнения бюджета", – сказал г-н Новак.

Электроэнергетика

Потребление электроэнергии в единой энергетической системе (ЕЭС) России вырастет в 2018 году, согласно прогнозу Минэнерго РФ, на 1,2% по сравнению с показателем прошлого года: "Потребление электроэнергии ожидается на уровне 1,052 трлн кВтт⋅ч", - сказал он. В прошлом году потребление в ЕЭС России составило 1,04 трлн кВт⋅ч. По словам министра, в марте текущего года потребление электроэнергии выросло на 5,9%, что связано с холодной погодой. Общее потребление электроэнергии за последние шесть лет показало рост. Увеличение составило 3,8% - до 1,059 млрд КВт час. За этот период снизилась аварийность и в генерации, и в электросетевом комплексе.

"Была реализована программа привлечения инвестиций в отрасль – в результате которой было вложено более 2-х трлн руб. Это позволило на 15% обновить производственные мощности и снизить удельные расходы топлива на отпуск электроэнергии на 6%", - пояснил министр.

Он также добавил, что последние шесть лет энергетики показали наличие возможности для успешного решения сложнейших задач в кратчайшие сроки. Например, Крым, Калининград, ДВ, Олимпиада 2014, ЧМ-2018 по футболу Богучанская ГЭС.

Генерация

В 2017 году были введены в эксплуатации энергогенерирующие мощности общим объемом 3,905 тыс. МВт.

Минэнерго РФ оценило в 1,350 трлн рублей объем инвестиций, необходимых для модернизации 40 ГВт тепловых мощностей в рамках новой программы по типу ДПМ [договор о предоставлении мощности, подразумевающий возврат инвестиций с гарантированной доходностью]. "По расчетам, примерно 3,5 трлн рублей в период с 2021 по 2035 годы [объем всей программы модернизации энергомощностей]. Для модернизации 40 ГВт тепловых мощностей почти в течение 10 лет требуется порядка 1 трлн 350 млрд рублей", - сказал г-н Новак, отметив, что в эту сумму входит модернизация энергетики на Дальнем Востоке.

Еще 950 млрд рублей в этой программе предусмотрено для модернизации в следующие 10 лет проектов атомной энергетики, 405 млрд рублей - генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 786 млрд рублей - повышение цены КОМ (конкурентный отбор мощности).

Ввод энергогенерирующих мощностей в эксплуатацию в России составит в 2018 году, согласно планам Минэнерго РФ, 4 тыс. МВт, сообщил г-н Новак. Он отметил, что в основном это будут атомные энергоблоки.

Нефть

Минэнерго РФ прогнозирует объем инвестиций в нефтедобычу в России в 2018 году на уровне 1,3 трлн рублей, что соответствует показателю прошлого года: "Мы ориентируемся на 1,3 трлн рублей капитальных вложений ВИНКов (вертикально-интегрированных нефтяных компаний) в нефтедобычу", - сказал министр. Он отметил, что в прошлом году был большой прирост инвестиций - порядка 10%. "Даже сохранение этого уровня инвестиций - уже хороший показатель, но, возможно, будет и чуть больше", - сказал он.

Министр заявил, что сотрудничество стран ОПЕК+ может быть бессрочным: "Если говорить о формате, то мы вообще можем бессрочное соглашение сделать. Например, у нас есть "Форум стран экспортеров газа", который был организован в 2009 году. Там же не написано, что на 10 лет страны собирались и обсуждают ситуацию на газовых рынках. Это вообще может быть бессрочно". Министр добавил, что де-факто страны ОПЕК+ уже представляют собой некую организацию, встречи которой регулярно проходят для обсуждения сделки по сокращению добычи нефти.

Объемы переработки нефти в этом году также сохранятся на уровне 2017 года, так как планы по увеличению предоставили только небольшие участники рынка. Несмотря на стабильность добычи и переработки, капитальные вложения ВИНКов вырастут, считает Новак, до 1,3 триллиона рублей.

Министерство энергетики рассчитывает в ближайшее время выработать совместно с Минфином компромиссное предложение по срокам завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Стороны находятся в конструктивной фазе переговоров, отметил г-н Новак: "Мы сейчас находимся уже в довольно конструктивном диалоге с Министерством финансов. Я думаю, что мы в ближайшее время выработаем определенные предложения, которые будут для всех компромиссными, устраивающими". При этом г-н Новак также подчеркнул, что нефтяной отрасли абсолютно необходимы честные и понятные правила игры и стабильная система налогообложения.

Кроме того Минэнерго не ожидает роста цен на бензин в 2018 году выше уровня инфляции. "Что касается роста цен, он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. Никаких дополнительных факторов нет. По результатам года, рост должен быть на уровне инфляции", - сказал министр.

Газ

В 2017 году экспорт газа в дальнее и ближнее зарубежье по ГТС, по данным Минэнерго, вырос на 7,7% - до 227 млрд кубометров газа. Из них на дальнее пришлось - 196,1 млрд кубометров, на ближнее - 31 млрд. Экспорт газа в ближнее и дальнее зарубежье по газотранспортной системе России (ГТС) составит в 2018 году около 210-220 млрд кубометров, объем поставок на внутренний рынок останется на том же уровне: "По газу мы ориентируемся на результат прошлого года, когда у нас было 691,1 млрд кубометров. Хотя все будет зависеть от ситуации с погодными условиями. По экспорту (трубопроводного газа) ожидаем в 2018 году 210-220 млрд кубометров", - сказал министр.

Уголь

Добыча угля в России в 2018 году может вырасти на 0,3% по сравнению с показателем прошлого года и составить 410 млн тонн, экспорт угля может составить 187-188 млн тонн. Согласно данным Минэнерго, в 2017 добыча угля увеличилась на 5,7% и составила 408,9 млн тонн, экспорт вырос на 14,8% и составил 186,3 млн тонн.

в нынешнем году в РФ планируют добыть 410 млн тонн угля. Однако этот показатель может оказаться и выше. На экспорт в планах отправить 187-188 млн тонн угля.

ВИЭ

Расчеты Минэнерго РФ о наличии в энергетике средств на модернизацию и иные проекты предусматривают возможность продления программы поддержки ВИЭ до 2035 г. в объеме 400 млрд руб., сообщил сегодня журналистам министр энергетики Александр Новак.

"На возобновляемые источники энергии порядка 405 млрд руб."- сказал министр, имея в виду наличие в энергетике средств на новую программу поддержки проектов в зеленой энергетике после завершения текущих вводов в 2024 году. "Вопрос дискуссионный и вопрос наличия ресурса, кто за это заплатит", - подчеркнул он.

"Пока есть такие возможности, о которых мы можем уже сказать. Примерно столько же, сколько до 2024 года будет построено, те же 5-6 тысяч мегаватт с 2024 по 2035 год", - пояснил г-н Новак. "За счет этих средств может быть поддержка", - отметил министр. Сохранится ли действующий механизм поддержки строительства объектов ВИЭ, не ясно. "Я не уверен, что на таких же условиях [будет поддержка]", - ответил он на соответствующий вопрос.

Крым

Сдвиги ввода второй очереди крымских электростанций "Технопромэкспорта" связаны с согласованием документов, технически работа идет по графику рассказал г-н Новак: "Что касается второй очереди, там есть проблемы с вводом в эксплуатацию [объектов инфраструктуры] для второй очереди, то есть бумажные [проблемы]", - ответил министр на вопрос о том, когда ожидать ввода второй очереди с учетом необходимости подвода газопровода, пояснив, что технически работа выполнена. "Станции сами строго по графику будут построены, в соответствии с распоряжением правительства - то, что осуществляет "Технопромэкспорт". Там речь идет именно о схеме выдаче мощности и подводки газопровода", - сказал министр, отвечая на вопрос о причинах переноса ввода второй очереди станций на второе полугодие.

"Будем стараться, безусловно, все, кто завязан в этом. В первую очередь это "Черноморнефтегаз" и "Крымэнерго", как структуры, которые осуществляют как раз строительство схемы выдачи мощности и подводку газопроводов от магистрального, крымские предприятия. В первую очередь, от скорости согласования необходимых документов все будет зависеть", - пояснил г-н Новак.

"Технически там работа выполнена. [...] Очень длительный процесс, занимает согласование всех необходимых документов - корректировка правительственной документации, утверждение Главгосэкспертизы, заключение и разрешение на ввод в эксплуатацию и так далее", - пояснил он.

Как сообщалось, первые энергоблоки Симферопольской (Таврической) и Севастопольской (Балаклавской) ТЭС 470 МВт будут запущены в конце мая. "В целом мы в течение 2018 года закончим строительство вторых пусковых станций. Планируем, что в Севастополе - это июнь, в Симферополе, наверное, где-то во втором полугодии", - докладывал ранее А.Новак президенту РФ Владимиру Путину, отмечая, что ввод второй очереди уже не критичен, так как основная генерация к этому времени уже будет запущена.

Отвечая на вопрос о том, может ли Минэнерго обратиться в правительство с просьбой перенести сроки ввода вторых очередей Севастопольской и Симферопольской ТЭС министр отметил, что сроки могут перенести. В 2015 году "Ростех" получил 25 миллиардов рублей бюджетных субсидий на строительство крымских ТЭС. Причем, согласно правилам предоставления субсидий, за каждый день просрочки запуска ТЭС "Ростех" заплатит пени в 2 миллиона рублей. За нарушение других сроков проектирования и строительства госкорпорации установлены пени в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей за каждый день просрочки. Таким образом, перенос сроков ввода в эксплуатацию ТЭС позволит "Ростеху" избежать штрафов.

Председатель комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации Павел Завальный отметил, что комитет по энергетике положительно оценивает итоги работы ТЭК страны в 2017 году. "Все отрасли продолжали устойчивое развитие, обеспечивая потребность во всех видах энергии внутри страны, экспорт, поступление доходов в бюджет и сохраняя лидирующие позиции на мировых энергетических рынках", - сказал Павел Завальный.

Рассказал об итогах ушедшего года и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский. "В 2017 году сетевой комплекс отработал стабильно. Основная задача, на которую мы работаем – это обеспечить надежную, современную и доступную инфраструктуру. В 2017 году было проведено 368 учения, в том числе внеочередные крупномасштабные, с привлечением региональных штабов, муниципалитетов, МЧС России. Для этого работало почти 10 тысяч бригад, 50 тысяч человек, 5000 источников резервного снабжения, 25 тысяч единиц техники в рамках более тысячи заключенных соглашений по взаимодействию с различными институтами в регионах и смежных энергетических компаний. Удельная аварийность уменьшилась на 9% по сравнению с 2016 годом, средняя длительность перерывов на 10%, до 2.8 до 2.5 часов", – рассказал г-н Ливинский, отметив, что и количество отключений сократилось на 4%.

В целом за 5 лет работы "Россетей" на 45% снизился уровень аварийности. По доступности – комплекс мер в сетевом комплексе позволил улучшить ситуацию с подключениями в РФ с 188 места в Doing Business Россия вышла на 10-ое место. Срок подключения уменьшился со 160 дней в 2016 году до 83 в 2017, план на 2018 – выйти на показатель 70 дней. Г-н Ливинский отметил, что стоимость подключений тоже падает, в основном за счет большого количества льготных техприсоединений. Заявок на техприсоединение обрабатывается полмиллиона в год, за 2016-2017 было присоединено 759 тысяч потребителей на общую мощность 28 ГВт. Одной из важных проблем глава Россетей отметил низкий уровень использования присоединяемых мощностей.

"В 2017 году было введено 12,3 тыс. МВ·А трансформаторных мощностей, построено почти 25 тыс. ЛЭП. Общий объем реализованной инвестиционной программы 262 млрд. рублей. Планируемый утвержденный объем инвестиционный программы 748 млрд. рублей на трехлетний период", – рассказал г-н Ливинский.

По итогам заседания г-н Новак отметил, что предложения участников мероприятия будут учтены в дальнейшей работе Министерства. Также состоялась церемония награждения государственными и ведомственными наградами сотрудников топливно-энергетического комплекса России.