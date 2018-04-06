"ЭМ-КАБЕЛЬ" приглашает принять участие в выездной конференции "ЭМ-КАБЕЛЬ" - Расширяя горизонты", г. Алматы

Приглашаем Вас принять участие в нашей выездной конференции "ЭМ-КАБЕЛЬ" - Расширяя горизонты"!

Мы рассчитываем, что данное мероприятие будет интересным и всесторонне полезным для всех участников, а также послужит дальнейшему укреплению партнерских отношений и повышению эффективности нашей совместной работы.

Будем рады видеть Вас и представителей Вашей организации в числе участников конференции.

Конференция пройдет 12 апреля в BEST WESTERN PLUS Атакент Парк Отель (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42).

: 11.00