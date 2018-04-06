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Новости компаний

"ЭМ-КАБЕЛЬ" приглашает принять участие в выездной конференции "ЭМ-КАБЕЛЬ" - Расширяя горизонты", г. Алматы

ЭМ-КАБЕЛЬ приглашает принять участие в выездной конференции ЭМ-КАБЕЛЬ - Расширяя горизонты, г. Алматы

10 апреля 2018, 14:36
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ

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Приглашаем Вас принять участие в нашей выездной конференции "ЭМ-КАБЕЛЬ" - Расширяя горизонты"!

Мы рассчитываем, что данное мероприятие будет интересным и всесторонне полезным для всех участников, а также послужит дальнейшему укреплению партнерских отношений и повышению эффективности нашей совместной работы.

Будем рады видеть Вас и представителей Вашей организации в числе участников конференции.

Конференция пройдет 12 апреля в BEST WESTERN PLUS Атакент Парк Отель (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42).

Начало конференции: 11.00

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Компания: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
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