Филиал "Калугаэнерго" повышает надежность электроснабжения населенных пунктов Износковского района

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" реализует комплекс мероприятий по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, создания благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы Износковского района Калужской области.

В основной сети в Износковском районе в 2017 году выполнен капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Кондрово – Мятлево", а также комплексный ремонт электрооборудования ПС 35/10кВ "Мятлево". В распределительных сетях отремонтировано 29 трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, более 98 км ВЛ 0,4-10 кВ, заменено 60 опор и 180 изоляторов на ВЛ 0,4-10 кВ. Благодаря выполненным работам повышена надежность электроснабжения 26 населенных пунктов.

В 2018 году запланирован комплексный ремонт крупного питающего центра для потребителей Износковского района - ПС 110/35/10кВ "Юхнов", капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Передел-Шанская". В распределительных сетях запланирован ремонт 37 ТП 10/0,4кВ и 151 км ВЛ 0,4-10 кВ, от которых осуществляется электроснабжения 31 населенного пункта, в том числе районного центра. Надо отметить, что объемы работ в распредсетях в рамках ремонтной программы с каждым годом увеличиваются. Так, в 2018 году по сравнению с предыдущим годом на 28 % увеличен объем работ по комплексному капитальному ремонту оборудования трансформаторных подстанций и на 54 % - воздушных линий электропередачи.

В 2017 году в Износковском районе произведены работы по расширению просек на ВЛ-35 кВ "Кондрово – Мятлево". Расчистка просек выполнена на площади 22 га на ВЛ 35 кВ "Кондрово – Мятлево", "Острожное – Мятлево", "Юхнов – Износки", "Юхнов – Агарышево", "Износки – Агарышево", "Передел – Шанская", "Износки – Шанская". В распределительных сетях на ВЛ 0,4-10 кВ расчищено 49 га – эти объемы сопоставимы с суммарными показателями двух предыдущих лет. В 2018 году это направление также остается в приоритете – запланирована расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ на площади 57 га, в том числе эта работа будет вестись с учетом технологических нарушений в результате неблагоприятных погодных условий в начале февраля.

В филиале "Калугаэнерго" подчеркивают, что в 2018 году в Износковском районе объемы работ по ключевым направлениям: ремонту энергообъектов, расчистке и расширению трасс ВЛ, - существенно увеличены. Это позволит обеспечить дополнительный запас прочности электросетевой инфраструктуре района, повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.

