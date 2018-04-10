Ингушские энергетики ведут подготовку к весеннему паводку

Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, посвященное подготовке электросетевого комплекса республики к паводковому периоду, прошло 5 апреля под руководством первого заместителя председателя правительства Республики Ингушетии Багаудина Оздоева.

В ходе совещания с докладом выступил первый заместитель директора – главный инженер филиала "Ингушэнерго" Рамазан Таршхоев. По его словам, для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и в целях координации работы всех производственных отделений в филиале МРСК Северного Кавказа - "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") создана паводковая комиссия.

До весеннего разлива рек 2018 года в энергокомпании запланировано провести 21 организационно-техническое мероприятие. Ключевые из них – проверка исправности дренажных устройств, водоотводных канав, осмотр зданий, сооружений, подстанций и линий электропередачи, попадающих в зону возможного затопления как при разливе рек, так и талыми, грунтовыми водами. У опор, находящихся в поймах рек и подверженных затоплению и размыву, будут обновлены рейки и реперы для замера уровня паводковых вод. Осуществляется осмотр состояния фундаментов, при необходимости производится их укрепление. Под особый контроль взяты электроустановки, обеспечивающие электроснабжение социально значимых объектов.

"В зоне возможного подтопления находятся отдельные участки воздушной линии электропередачи 10 кВ, (протяженностью 45 км) проходящей по территории Джейрахского района", - рассказал Рамазан Таршхоев.

В настоящее время во всех РЭС проверяется состояние путей подъезда и средств погрузки/разгрузки для оперативного устранения возможных аварийных повреждений.

Кроме того, специалисты готовят к работе спецавтотранспорт и плавсредства, а также передвижные резервные источники электроснабжения. Уже определены маршруты перемещения и места дислокации РИСЭ для подключения социально значимых объектов.

Действия координируются с Росгидрометом, ГУ МЧС России по Республике Ингушетия и муниципалитетами.

На период паводка будет организовано дежурство ответственных должностных лиц и персонала аварийно-восстановительных бригад, прошедших инструктажи о порядке организации работ в электроустановках и на ЛЭП, расположенных в зонах подтопления, в том числе с учетом использования спецтехники и специальных транспортных средств.

"Алгоритм действий энергетиков отработан годами, и нынешней весной мы примем все необходимые меры для выполнения своей главной задачи – обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения предприятий и жителей вверенной нам территории", – отмечает главный инженер филиала.

После окончания паводкового периода энергетики проведут обследование объектов электроэнергетики, подвергшихся воздействию "большой воды". В случае выявления повреждений и дефектов в течение двух дней по завершении весеннего половодья будут разработаны мероприятия по их устранению.