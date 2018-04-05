"Ленэнерго" обеспечило мощность для строительства жилого комплекса в Петербурге

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило 1,2 МВт строительной мощности для жилого комплекса Golden City на намывных территориях Васильевского острова Санкт-Петербурга. Источником питания стала подстанция 110 кВ "Свердловская".

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты построили комплектную трансформаторную подстанцию 10 кВ и проложили кабельные линии 10 кВ.

Жилой комплекс Golden City — строящийся на намывных территориях у Морского вокзала жилой кластер. На территории жилого комплекса возведут пять кварталов жилой и коммерческой недвижимости.