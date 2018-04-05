Начала работу выставка-конференция ARWE 2018

Сегодня, 10 апреля, в Сочи начала работу выставка-конференция "Альтернативные источники мировой энергии" ARWE 2018. На площадке мероприятия собрались члены федеральных и региональных министерств и ведомств, представители ведущих международных компаний-производителей отрасли ВИЭ, регуляторы рынка для обсуждения дальнейших путей развития ВИЭ в России.

На пленарном заседании участники обсудили ряд актуальных тем: программу ДПМ ВИЭ, в рамках которой осуществляется государственная поддержка производителям оборудования ВИЭ до 2024 года, вопросы локализации, взаимодействие вендоров с промышленными предприятиями, инвестиции в отрасль ВИЭ и обеспечение энергией отдаленных регионов.

Развитие ветроэнергетики с учетом локализации – стало главной темой сессии ARWE 2018 "Проблемы развития ветроэнергетики в России с учетом требования локализации производства оборудования". По словам заместителя директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Олега Токарева: "Локализация – это не только перенос технологий, но и создание собственных компетенций и производств". Эксперты, принимающие участие в обсуждении, придерживаются мнения, что процесс локализации производства необходимо выстраивать по принципу трансфера технологий и выстраивания цепочки глобальных поставщиков.

В рамках панельной дискуссии "Промышленная политика субъектов Российской Федерации в части программ локализации как основа оптимального взаимодействия между поставщиками и ключевыми заказчиками" участники обсудят вопросы промышленной политики субъектов РФ, а именно поделятся опытом привлечения инвестиций в регионы. Отдельно будет затронут вопрос государственной поддержки региональных практик создания индустриальных парков.

В дискуссии примут участие главы регионов (ЮФО, ДВФО), представители региональных фондов развития промышленности, корпорации развития, Российского Инвестиционного Агентства "Инвестируйте в Россию", АНО "Агентство по технологическому развитию", Фонда Развития промышленности, Ассоциации региональных инвестиционных агентств (АРИА), Российского союза промышленников и предпринимателей, Агентства стратегических инициатив (АСИ), Корпорации МСП, Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА), Ассоциации кластеров и технопарков, Федерального Центра Проектного Финансирования (Группа Внешэкономбанка), АО "ГЕНБАНК", Sberbank CIB, АО "МСП Банк" и др.