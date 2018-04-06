Предприниматели западного Подмосковья оштрафованы за хищение электроэнергии

Энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") провели рейд "Честный киловатт" по выявлению и пресечению хищений электрической энергии на западе Московской области. В результате удалось обнаружить несколько нарушений.

В поселке Северный Истринского района с нарушениями правил осуществлялся учет электрической энергии в складском помещении. Владелец строения организовал электроснабжение таким образом, что электросчетчик оказался исключенным из системы учета и не считал потребленные киловатт – часы. За такое нарушение в отношении предпринимателя составлен акт безучетного потребления электрической энергии в объеме 150 тыс. кВтч, которые будут включены в счета на оплату электрической энергии. Сумма в счетах увеличится на 625 тыс. рублей.

Еще одним нарушителем оказалась владелица торговой палатки из деревни Ошейкино Лотошинского района. В целях экономии, дама организовала подключение к электросетям в обход прибора учета. От этого нелегального подключения было запитано практически все оборудование палатки: четыре холодильника, шесть обогревателей и три лампы освещения. За допущенное нарушение женщина получила акт о безучетном потреблении 71,7 тыс. кВтч электрической энергии. Сумма в ее квитанции на оплату электричества увеличится на 233 тыс. рублей.

МОЭСК напоминает, потребление электрической энергии с нарушениями правил учета – нарушение действующего законодательства. Несанкционированные вмешательства в работу приборов учета расцениваются как безучетное электропотребление, за которое предусмотрена административная ответственность от 10 до 15 тыс. рублей. Кроме того, придется оплатить все "недоучтенное" электричество в полном объеме.

Если вам стало известно о случаях энерговоровства, сообщите о них по телефону горячей линии МОЭСК 8 (499) 951-06-49.