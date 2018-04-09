"Псковэнерго" продолжает расширение просек ЛЭП в лесной зоне

В 2018 году филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" продолжает работы по расширению в лесном массиве просек воздушных линий электропередачи и приведению их в нормативное состояние. До конца текущего года намечены работы на 28 линиях 35-110 кВ почти во всех районах области.В общей сложности в рамках инвестиционной программы предприятие расчистит от древесной растительности 374 га, планы первого квартала выполнены в полном объеме. Приведение просек в нормативное состояние – 15 м от крайних проводов в обе стороны для ВЛ 35 кВ и 20 м - для ВЛ 110 кВ позволяет минимизировать случаи падения деревьев на линии электропередачи и тем самым повысить надежность электроснабжения потребителей.Необходимость расширения просек в Псковской области назрела в связи с тем, что их ширина проектировались в 1960-70-ых годах при строительстве воздушных ЛЭП с учетом как высоты самой линии, так и прилегающего лесного массива. Сегодня пейзажи вблизи трасс воздушных линий значительно изменились – многие посевные поля заросли деревьями и кустарниками, а в прежде существовавшем лесном массиве высота деревьев на границах существующих просек достигла зачастую 30-40 метров. В случае падения на ЛЭП они создают угрозу надежной работе электрооборудования. При обходах линий энергетики фиксируют все угрожающие деревья для дальнейшего их устранения.Отметим также, что в рамках ремонтной программы работы по расчистке трасс от древесно-кустарниковой растительности на существующих по нормативу просеках в этом году будут вестись на площади порядка 3,7 тыс. гектар. Всего же, напомним, специалисты "Псковэнерго" обслуживают в общей сложности свыше 45 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения, более 12 тыс. км из них проходит по лесному фонду.