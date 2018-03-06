"Силовые машины" продолжают развивать сотрудничество с ведущими вузами России

30 марта "Силовые машины" посетили студенты и преподаватели Московского энергетического института. Для двух групп учащихся, организованных по направлениям паро- и гидротурбиностроение, были проведены экскурсии по конструкторским и производственным подразделениям компании. В частности, студенты посетили стенд натурных испытаний паровых турбин, находящийся на действующей ТЭЦ-17, и лабораторию водяных турбин Ленинградского Металлического завода (ЛМЗ - входит в состав ПАО "Силовые машины").

"Силовые машины" и Московский энергетический институт связывают годы тесного сотрудничества. Представители "Силовых машин" активно обмениваются опытом с профессорско-преподавательским составом, проводят встречи со студентами, раз в два года приглашают их на экскурсии по производственным площадкам ЛМЗ, организовывают производственную практику для студентов кафедры паровых турбин. В прошлом году на кафедре ПГТ в МЭИ впервые прошел "День "Силовых машин".

"Силовые машины" ведут активную работу по привлечению на работу выпускников ведущих вузов, таких как МЭИ, Санкт-Петербургский Политехнический университет, Санкт-Петербургский Морской Технический университет.