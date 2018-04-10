Системный оператор представил на форуме главных инженеров отрасли перспективные проекты по цифровой трансформации энергетики

Заместитель Председателя Правления АО "СО ЕЭС" Сергей Павлушко принял участие в VIII всероссийском совещании главных инженеров-энергетиков, прошедшем под председательством заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова 29-30 марта в Сочи. Главной темой совещания стало развитие цифровой энергетики как часть общероссийской программы цифровой трансформации экономики.

В рамках обсуждения вопросов цифровизации Системный оператор последовательно отстаивает позицию о необходимости разработки и реализации конкретных проектов, в которых внедрение цифровых технологий приведет к реальному положительному эффекту для потребителей и энергосистемы в целом.

"Необходимо говорить не об абстрактной "цифровизации", а о конкретных проектах, реализация которых позволит внедрить рыночные механизмы, повысить эффективность работы энергосистемы и скорость ликвидации аварий, снизить издержки, улучшить показатели надежности", – отметил Сергей Павлушко.

Одним из примеров таких проектов является внедрение технологии ценозависимого потребления (demand response). Она позволяет потребителям в качестве оплачиваемой услуги осуществлять управление собственным потреблением для повышения эффективности работы ЕЭС России за счет снижения выработки низкоэффективными генерирующими мощностями. Эта технология уже реализована на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Запланированы пилотные проекты на розничном рынке, подготовка к запуску которых ведется сейчас Системным оператором в сотрудничестве с потребителями.

Из уже активно реализуемых проектов цифровизации в электроэнергетике Сергей Павлушко выделил также внедрение технологии дистанционного телеуправления оборудованием подстанций. Реализуемые совместно с ПАО "ФСК ЕЭС" проекты позволяют повысить надежность работы Единой национальной электрической сети за счет сокращения времени производства оперативных переключений и снижения риска ошибочных действий оперативного персонала энергообъектов. Использование этой технологии повышает качество управления электроэнергетическим режимом энергосистемы за счет увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети и сокращения времени отклонения режима работы электростанций от планового диспетчерского графика. "Это означает, что в работе находятся наиболее эффективные станции и нет необходимости на время производства переключений дополнительно включать менее эффективные генерирующие источники. Таким образом, использование дистанционного управления дает реальный ощутимый эффект для потребителей и энергосистемы в целом", – отметил Сергей Павлушко.

Наряду с ПАО "ФСК ЕЭС" примеры конкретных проектов цифровизации есть и у генерирующих компаний, в частности, у АО "Концерн Росэнергоатом".

На совещании Сергей Павлушко подробно рассказал об одном из реализуемых Системным оператором проектов – создании автоматизированной системы мониторинга и анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики (АСМ РЗА).

Ведущееся на объектах ЕЭС России внедрение микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики является важным направлением цифровизации электроэнергетики, отметил заместитель Председателя Правления Системного оператора. В настоящее время доля микропроцессорных устройств РЗА в ЕЭС России составляет 35 %. Еще пять лет назад этот показатель был на уровне 25 %. С учетом перспективных планов по новому строительству, реконструкции объектов электроэнергетики, создании (модернизации) устройств РЗА субъектами электроэнергетики в ближайшие годы доля микропроцессорных устройств РЗА может достичь 50 %. Рост их числа позволит качественно повысить управляемость сети, используя все преимущества микропроцессорных устройств РЗА. Использование микропроцессорных устройств РЗА даст возможность проведения детальной диагностики и оценки их состояния, позволит анализировать настройку алгоритмов работы, получая данные непосредственно с устройства РЗА, сократить уровень аварийности объектов электроэнергетики и время ликвидации аварий. В частности, одним из возможных решений является система мониторинга.

Проект по созданию АСМ РЗА включен в перечень приоритетных критических технологий в рамках программы цифровой трансформации электроэнергетики. Его реализация поддержана Минэнерго России, а также отраслевым и научным сообществами в рамках национальной технологической инициативы Energy.NET.

Целями внедрения АСМ РЗА являются снижение числа аварий и сокращение времени на их ликвидацию, организация эффективного информационного обмена между субъектами электроэнергетики для предупреждения аварий, вызванных неправильной работой РЗА.

В своем выступлении на совещании Сергей Павлушко подробно рассказал о предпосылках создания АСМ РЗА, ее технологической и функциональной архитектуре, текущем состоянии разработки, а также о необходимых для ее внедрения и развития технических мероприятиях и изменениях в нормативном пространстве.

Основными эффектами для энергосистемы от внедрения АСМ РЗА станут снижение аварийности на энергообъектах по причине неправильной работы РЗА, оперативное информирование о результатах анализа аварийных событий и оценке правильности работы устройств РЗА, ранняя диагностика неисправности устройств РЗА.

Реализация проекта позволит создать современную информационную и технологическую инфраструктуру РЗА и, тем самым, предоставит собственникам энергокомпаний объективные инструменты для перехода на техническое обслуживание микропроцессорных устройств РЗА по их фактическому состоянию. Переход на новый вид организации технического обслуживания позволит снизить трудозатраты персонала и повысить надежность эксплуатации за счет непрерывного мониторинга их состояния. "Мониторинг обеспечивает объективную и достоверную оценку работоспособности и функционирования устройств РЗА посредством автоматизированного сбора и анализа технологической информации с каждого из них, что позволяет предупредить неправильную работу РЗА и с высокой точностью определить потребность и объемы ремонтов устройств РЗА", – отметил Сергей Павлушко.

Системным оператором совместно с ПАО "ФСК ЕЭС" определены сетевые объекты, на которых будут реализованы пилотные проекты по внедрению АСМ РЗА – подстанции 220 кВ Псоу, Черноморская и Поселковая в Объединенной энергосистеме Юга. Уже разработано и согласовано техническое задание на реализацию проектов, и после завершения необходимых организационных процедур начнется активная фаза внедрения.

В ходе совещания руководители Системного оператора обсудили с представителями органов власти и энергокомпаний актуальные вопросы внедрения АСМ РЗА.

На совещании также рассмотрены вопросы построения и эксплуатации "цифровых сетей" и подстанций, внедрения цифровых технологий на атомных станциях. В обсуждении этих тем приняли участие Сергей Павлушко, директор по техническому контроллингу АО "СО ЕЭС" Павел Алексеев и Директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер АО "СО ЕЭС" Михаил Говорун.

В ходе дискуссии по итогам деятельности рабочей группы "Цифровая сеть", модератором которой выступило ПАО "Россети", Павел Алексеев обратил внимание участников совещания на необходимость более детальной проработки целевых задач и показателей проектов. В частности, он предложил сформулировать конкретное определение понятия цифровой сети, которое позволило бы наметить задачи реализации проектов по цифровизации объектов электросетевой инфраструктуры, а также адекватно оценить ресурсы, необходимые для их реализации.

В рамках обсуждения деятельности рабочей группы "Цифровая подстанция (ПС)", модератором которой стало "ПАО "ФСК ЕЭС", Михаил Говорун отметил важность конкретизации целей, которые планируется достичь в результате реализации проектов по построению цифровых подстанций, а также технологий, которые планируется применять в этих проектах. "Главная трудность, с которой профессиональное сообщество столкнулось на данном этапе, связана с отсутствием понимания конкретики в вопросах цифровизации", – подчеркнул Михаил Говорун.