"Укрэнерго" начало инвестиционный спор с Россией по активам в Крыму

Украинская государственная энергетическая компания "Укрэнерго" уведомила Россию об инвестиционном споре по активам в Крыму; если стороны не достигнут согласия, компания обратится в международный арбитраж, сообщил во вторник директор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Несколько дней назад "Укрэнерго" вручило россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов нашей компании в Крыму", — написал Ковальчук в фейсбуке.

Он уточнил, что письменное уведомление было направлено президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру финансов Антону Силуанову, министру юстиции Александру Коновалову. "Если нам не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, мы сможем подать иск в международный арбитраж против России, как это уже сделал "Нафтогаз", — заявил Ковальчук, уточнив также, что иск будет касаться не только имущества компании в Крыму, но и доходов, которые она недополучила.

"Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около миллиарда долларов", — отметил Ковальчук, добавив, что в Крыму также остались два пансионата, где "оздоравливались" украинские энергетики. Кроме того, он сообщил, что интересы "Укрэнерго" представляют юристы международной юридической компании Covington & Burling LLP, которая ранее сопровождала аналогичный иск "Нафтогаза".

"Нафтогаз Украины" и шесть его "дочек" инициировали в октябре 2016 года разбирательство в Постоянном третейском суде в Гааге, потребовав от России возмещения за утраченные активы в Крыму — восемь миллиардов долларов. "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", но после референдума о присоединении Крыма к России имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" в регионе было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — ныне ГУП РК "Черноморнефтегаз".

РИА Новости