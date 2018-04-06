В России создадут законодательство для беспилотного и "подключенного" электрического транспорта

Межведомственная группа по разработке и реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) при президиуме совета по модернизации экономики и инновационному развитию утвердила дорожную карту по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в сфере автомобильного транспорта - Автонет.

Исполнением дорожной карты займутся Минпромторг, Минтранс, Минкомсвязь, Минэкономразвития, Росавтодор и другие федеральные органы исполнительной власти при участии рабочей группы рынка НТИ "Автонет" и Агентства стратегических инициатив.

Документ содержит 78 мероприятий по совершенствованию нормативного правового регулирования для внедрения новых технологий, товаров и услуг на рынках электрических, беспилотных и подключенных автомобилей, транспортной логистики, интеллектуальной городской мобильности, а также телематических, транспортных и иных информационных систем. Предлагается создать условия для вывода на рынок транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления, установить налоговые льготы для продажи электромобилей и гибридных автомобилей, определить правовой статус "больших данных", которые будут формировать сами автоматизированные транспортные средства, и др.

"Реализация дорожной карты рынка НТИ "Автонет" улучшит и расширит качество самих автомобилей и предоставляемых ими услуг в сфере перевозок, особенно там, где будут одновременно использоваться новые информационные технологии и бизнес-модели организации перевозок. Мы приступаем к созданию нормативных требований как к самому автомобилю, так и к эксплуатации автоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования. Реализация мероприятий дорожной карты будет осуществляться поэтапно, с 2018 по 2035 годы. Первый этап должен быть завершен в 2020 году", - сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга России, еще одним результатом реализации дорожной карты станет эффективное применение "больших данных", потока информации, производимого умными автомобилями. Планируется создать условия для модернизации инфраструктуры сбора, обработки, хранения и предоставления таких данных.

"Возможности использования больших данных в автотранспортной сфере представляют огромные перспективы. В автомобиле формируется информация о его местоположении, скорости, данные электронных компонентов, собираемые либо через штатные системы или специализированные терминалы. Большие данные - один из наиболее быстрорастущих сегментов рынка", - отметил лидер рабочей группы НТИ "Автонет", президент НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко.

Реализация дорожной карты поможет российским компаниям занять лидирующие позиции на глобальных рынках.

"Участники Национальной технологической инициативы создают себе конкурентные преимущества на тех рынках, где еще нет ограничений, стандартов и санаторов. Риск существенно выше, но и выигрыш больше, - сказал директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков. - В НТИ компании нацелены на прорывные решения и подготовку команд, способных создавать новые продукты. При этом пока как таковых рынков НТИ не существует, есть отдельные технологии. Чтобы технологии сложились в рынок, они должны преодолеть барьеры, в том числе законодательные. В дорожной карте Автонета такие меры прописаны. Но в целом для успеха НТИ необходимо выстроить совершенно новый подход к регулированию. У АСИ уже накоплен опыт быстрого целенаправленного изменения сотен нормативных актов в рамках реализации Национальной предпринимательской инициативы. Мы попробуем применить этот опыт к задачам НТИ".