АО "ОЭК" приняло участие во Всемирном цифровом саммите Smart Energy Summit

Второй по счету Всемирный цифровой саммит Smart Energy Summit прошел в Москве в event-hall Даниловский. Мероприятие было посвящено цифровым технологиям и переходу от традиционной системы генерации, распределения и управления энергоресурсами к новой цифровой энергосистеме будущего, построенной на концептуально новых принципах работы.

Среди главных тем обсуждения были такие как: энергетика промышленных предприятий, энергетика зданий и инфраструктурных объектов, энергетика городов и регионов и др. В ходе саммита были затронуты вопросы развития новых технологий и возможность их применения в энергетической отрасли, а также инновационные решения в области электросетей.

В саммите приняли участие первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике Валерий Селезнев, министр энергетики Московской области Леонид Неганов, председатель Наблюдательного совета Ассоциации "Сообщество потребителей энергии", управляющий First imagine Ventures Александр Старченко и многие другие.

От АО "ОЭК" на саммите с докладом "Энергоэффективные технологии" выступил руководитель Департамента технической политики и стандартизации производственных процессов Михаил Львов. В ходе доклада он рассказал о реализации двух инновационных проектов, направленных на решение актуальной на сегодняшний день проблемы роста токов короткого замыкания в Московской энергосистеме и методах ее решения.

Первый заключается в установке высокотемпературного сверхпроводникового токоограничивающего устройства. В настоящее время данный проект реализуется на подстанции 220 кВ "Мневники". Вторым инновационным пилотным проектом АО "ОЭК" для решения проблемы роста токов короткого замыкания рассматривается возможность применения электромеханической вставки переменного тока на базе асинхронизированного электромеханического преобразователя частоты.

АО "ОЭК" внимательно следит за всеми новинками и инновациями, которые позволяют сократить издержки при передаче электрической энергии, а также повышают надежность и качество электроснабжения потребителей. Успешная реализация вышеуказанных пилотных проектов позволит обеспечить переход на новые типовые решения схем энергоснабжения, что даст мультипликативный эффект для развития других отраслей промышленности.

