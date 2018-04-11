Энергетики филиала "Севкавказэнерго" намерены не допустить сбоев в работе в грозовой период

Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") завершают подготовительную работу к грозовому сезону. Реализовываются мероприятия, призванные обеспечить надежную и бесперебойную работу электрических сетей в самый дождливый период, который приходится на май – июнь.

Чтобы не допустить перебоев в электроснабжении, энергетики проводят обходы воздушных линий электропередачи и распределительных устройств подстанций 35-110 кВ, инженерные осмотры подстанций, складов, маслохозяйства. Особое внимание уделяется соответствию грозозащиты требованиям нормативных документов: состоянию отдельно стоящих и портальных молниеотводов и их заземлению в соответствии с проектом. Проверены также заземляющие устройства электрооборудования подстанций, чистота масломерных стекол, состояние изоляции и территорий, где недопустимо наличие сухой растительности.

В рамках мероприятий специалисты энергокомпании восстановили грозозащитный трос общей протяженностью 6,25 км, демонтированный из-за повреждений во время прохождения осенне-зимнего периода. Произвели чистку изоляции на подстанциях "Северо-Восточная", "Электроцинк", "Победит", расположенных в промышленной зоне Владикавказа. Заменено 869 изоляторов на линиях электропередачи, от древесно-кустарниковой растительности расчищено около 15 га трасс линий электропередачи.

В филиале проводятся контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом.

В соответствии с регламентом подготовительных мероприятий в подразделениях филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" налажена работа по определению мест повреждения по показаниям приборов, автоматических регистраторов аварийных событий и действиям в условиях грозы.

Подготовка к грозовому сезону – один из важных этапов для энергетиков. Своевременное выполнение мероприятий как организационного, так и технического характера будет способствовать поддержке электрооборудования в рабочем состоянии в грозовой период, позволит свести к минимуму количество отключений, обеспечив надежное электроснабжение потребителей республики.