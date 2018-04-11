Ленинградские электросети готовят питающие центры Ейского района к курортному сезону

Специалисты Ленинградского филиала ПАО Кубаньэнерго (входит в группу "Россети") в рамках реализации ремонтной программы на 2018 год и подготовки энергооборудования к курортному сезону приступили к ремонту трех важных питающих центров в городе Ейске и Ейском районе Кубани.

Для обеспечения бесперебойной работы оборудования в период летнего пика нагрузок энергетики провели комплексное обследование подстанции 35 кВ "Азовец" в станице Должанской. На крупнейших подстанциях 110 кВ "Ейск 1" и "Ейск 2" в г. Ейске проведены текущие ремонты на трансформаторных подстанциях общей мощностью более 90 МВА.

– Качественному и надежному энергоснабжению Приазовья как курортного региона Кубани мы уделяем особое внимание, – говорит директор Ленинградского филиала Роман Шеблаков. – Основные ремонтные работы энергооборудования стараемся проводить в часы наименьшей нагрузки, то есть в ночное время, с обязательным оповещением всех потребителей через электронные и печатные СМИ.

В рамках ремонтной программы 2018 года в районах присутствия Ленинградских электрических сетей запланирован текущий и капитальный ремонт различного оборудования на 46 подстанциях высокого класса напряжения. На эти цели направлено более 22 млн руб.

В 2017 году Краснодарский край посетили более 16 млн туристов, в том числе порядка 600 тысяч составил турпоток на Азовское побережье.