Магистранты Системного оператора из Ивановского государственного энергетического университета вышли в финал чемпионата "CASE-IN"

В Ивановском государственном энергетическом университете (ИГЭУ) состоялся региональный отборочный этап VI Международного чемпионата по решению инженерных кейсов по направлению “Электроэнергетика" Студенческой лиги.

Системный оператор четвертый год подряд выступает стратегическим партнером направления "Электроэнергетика" Студенческой лиги "CASE-IN". По материалам и с участием специалистов АО "СО ЕЭС" разрабатывается кейс направления "Электроэнергетика". Кроме того, представители Системного оператора входят в состав экспертной комиссии отборочных этапов и финала чемпионата, оценивают уровень подготовки будущих энергетиков и отбирают лучших студентов для продолжения обучения по специализированным программам подготовки по заказу АО "СО ЕЭС" в вузах-партнерах.

С приветственными словами к участникам отборочного этапа в Иванове обратились директор Представительства АО "СО ЕЭС" в Ивановской области Юрий Кандалов, проректор ИГЭУ по научной работе Владимир Тютиков, начальник Управления НИР студентов и талантливой молодежи ИГЭУ Аркадий Макаров. Выступающие отметили, что чемпионат "CASE-IN" является уникальным практико-ориентированным образовательным проектом, который стимулирует студентов глубже изучать выбранную специальность, позволяет применить знания, полученные в процессе обучения в вузе, для решения реальных производственных задач, способствует получению навыков работы единой командой.

В отборочном этапе чемпионата в ИГЭУ приняли участие семь команд, которые представили решение инженерного кейса "Энергия на краю земли" по теме чемпионата "Развитие Арктики". Участники разработали проект внешнего электроснабжения завода "Ямал-СПГ", расположенного в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа и предназначенного для переработки добытого на полуострове Ямал природного газа и отгрузки через порт на танкеры сжиженного природного газа.

Победителем отборочного тура чемпионата стала команда "Импульс", состоящая из магистрантов 2 курса ИГЭУ Никиты Кофтаева, Артема Назарова и Андрея Сахарова, обучающихся по специализированной программе Системного оператора. Второе и третье место заняли команды "Сопротивление бесполезно" и "Обмотка возбуждения", в состав которых вошли магистранты-первокурсники Системного оператора Александр Сидоров, Николай Кузнецов, Ксения Молчагина и Виталий Наумов.

Команда "Импульс" третий раз участвует в отборочных этапах чемпионата по решению инженерных кейсов в ИГЭУ: дважды ребята занимали второе место и, наконец, стали победителями. В конце мая 2018 года "Импульс" примет участие в финале студенческой лиги по направлению "Электроэнергетика" Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" в Москве, где будет бороться за звание чемпиона, а также за возможность принять участие в Межрегиональном летнем образовательном форуме "Энергия молодости".

Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" – единственный федеральный кейс-чемпионат в сфере топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, в ходе которого студенты ведущих технических вузов России и ближнего зарубежья решают практические задачи, основанные на реальных производственных ситуациях. В этом году более 4500 студентов из 52 вузов принимают участие в решении инженерных кейсов по шести отраслевым направлениям: электроэнергетика, геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия.