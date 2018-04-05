"Мособлэнерго" подключило 6 фельдшерско-акушерских пунктов в Подмосковье

АО "Мособлэнерго" с начала 2018 года осуществило технологическое присоединение к электрическим сетям и выдало напряжение на 6 фельдшерско-акушерских пунктов. Работы проводились в строгом соответствии с нормативными сроками.

Социально значимые объекты расположены в Воскресенском, Клинском, Пушкинском, Талдомском, Сергиево-Посадском муниципальных районах Московской области, а также на территории городского округа Серебряные пруды.

АО "Мособлэнерго" исполнило необходимые мероприятия для технологического присоединения медицинского пункта в селе Глинково Сергиево-Посадского района. Учитывая социальную значимость объекта, компания в кратчайшие сроки провела подключение, взяв на себя обязательства реорганизованной электросетевой компании, с которой ранее был заключен договор.

Технологическое присоединение медицинских учреждений, а также детских садов, школ и многоэтажных жилых домов находится на особом контроле в профильном департаменте компании, а также в министерстве энергетики региона.

Всего с начала года АО "Мособлэнерго" исполнило более 1000 договоров на технологическое присоединение, а мощность подключений составила свыше 40 тысяч кВт.