Обучение для дилеров

ГК "ССТ" провела обучение для компаний-партнеров по архитектурному и промышленному обогреву.

В центральный офис за новыми знаниями прибыли проектировщики и дилеры в составе 26 человек не только из России, но еще из Казахстана и Киргизии. Все они представляли компании, реализующие в своих регионах решения ГК "ССТ" в области архитектурного и промышленного электрообогрева.

Целью обучения было приобретение профессиональных знаний для самостоятельного подбора спецификации и разработки проектной документации на базе продукции ГК "ССТ". Местом проведения стал офис "Завода ССТ Теплые Полы" в г. Мытищи.

Обучение продлилось два дня. В первый день эксперты ГК "ССТ" рассказали о системах обогрева кровель и открытых площадей. Второй день обучения посвящался системам обогрева трубопроводов и резервуаров в различных областях промышленности, в том числе во взрывоопасных зонах.

Обучающий курс проводили ведущие проектировщики и специалисты компании. Среди рассмотренных за два дня вопросов были нормативные документы, необходимые для проектирования исходные данные, этапы проектирования систем электрообогрева, принципы подбора оборудования и аксессуаров, работа с программным обеспечением.

ГК "ССТ" стремится устанавливать долгосрочные отношения с дилерами, обеспечивая им комфортные условия для развития бизнеса. Обучение — одно из преимуществ сотрудничества: ГК "ССТ" проводит продуктовые тренинги на регулярной основе. Также удобным инструментом для развития бизнеса является онлайн платформа warm-on.ru. Она дает возможность любому предпринимателю стать партнером лидера российского рынка.