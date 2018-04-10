Специалисты ОКБ "ГИДРОПРЕСС" приняли участие в рабочей встрече по верификации CFD-кодов

Сотрудники АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) приняли участие в рабочей встрече специалистов в рамках германо-российского сотрудничества в области верификации CFD-кодов в приложении к атомной отрасли (Германия, г. Гархинг).

На встрече присутствовали представители различных стран (Германии, Франции, Китая и др.). Российская Федерация была представлена одной организацией- АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС".

Специалисты ОКБ "ГИДРОПРЕСС" продемонстрировали разработку виртуальной CFD модели первого контура АЭС с ВВЭР, что вызвало интерес к особенностям разработки моделей подобного класса, к результатам расчета и дальнейшему развитию моделей. Эксперты, принимавшие участие во встрече, признали, что это первое реальное применение CFD в поддержку конструирования в отрасли в рамках реакторной установки.

В рамках встречи была проведена дискуссия о создании единой, открытой для принимающих участие в разработке участников, отраслевой платформы для расчета контайнмента на основе наработок на базе CFD кода OpenFoam, для консолидации разработок, полученных с помощью данного кода.

CFD (Computational Fluid Dynamics вычислительная гидродинамика) подраздел механики сплошных сред, включающий совокупность физических, математических и численных методов, предназначенных для вычисления характеристик сплошной среды. CFD моделирование в мире применяют с 1970х годов, а в атомной отрасли с конца 80х., в ОКБ ГИДРОПРЕСС с начала 2000х. Помимо международного проекта МАГАТЭ, ОКБ принимает участие в проекте, организованном Организацией экономического сотрудничества и развития и Агентством по ядерной энергетике (OECD/NEA) "Верификация и валидация CFD-технологий, анализ неопределенностей и решение эталонных задач". Так же ОКБ "ГИДРОПРЕСС" регулярно участвует в международных тестовых задачах (бенчмарках) OECD/NEA, российских семинарах и совещаниях по CFD. Целью проектов является определение границ применимости CFD кодов для поддержки проектирования в области реакторных установок и АЭС, возможности применения CFD для анализов безопасности и разработка нормативной документации.