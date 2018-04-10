В Тулэнерго усилена работа по предупреждению электротравматизма сторонних лиц

В преддверии дачного сезона специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" активизируют работу по предупреждению и снижению рисков электротравматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса региона.

В зоне ответственности Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетей активизирована профилактическая информационно-разъяснительная работа среди населения, а также проводятся дополнительные организационно-технические мероприятия, в том числе – внеплановые осмотры энергообъектов в населенных пунктах или вблизи них, в районах расположения образовательных учреждений, дачных кооперативов, мест ловли рыбы.

Также энергетики проводят целевые проверки технического состояния электроустановок, питающих детские оздоровительные летние лагеря, санатории, базы туризма и т.п. на предмет соответствия требованиям безопасной эксплуатации. Производится ремонт или замена пострадавших от вандализма запирающих устройств, ограждений, ведутся работы по установке в трансформаторных подстанциях специальных датчиков, обеспечивающих звуковую (световую) сигнализацию при несанкционированном их открывании посторонними лицами, восстанавливаются похищенные или испорченные знаки безопасности.

Тулэнерго напоминает основные правила, которые помогут вам и вашим детям предотвратить случаи электротравматизма:

∙ Обращайте внимание на предупреждающие об опасности знаки, размещаемые на энергообъектах;

∙ Не приближайтесь к провисшим и оборванным проводам воздушных линий электропередачи;

∙ Не подходите к лежащему на земле оборванному проводу ВЛ ближе, чем на 8 метров;

∙ Не совершайте противоправные действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или травмировать вас;

∙ Не сбивайте замки, не проникайте за ограждения, не открывайте дверцы действующих электроустановок и не производите в них переключения.

Попасть под напряжение можно, не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним. В воздушном промежутке между электроустановкой и телом возникнет электрическая дуга, которая способна убить человека на месте! Игнорируя правила электробезопасности, вы подвергаете себя смертельному риску и ставите под угрозу надежность энергоснабжение региона!

Обо всех нарушениях в работе энергооборудования немедленно сообщайте в Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), в Офис обслуживания потребителей филиала "Тулэнерго" в Туле по телефону (4872) 73-04-29 или по телефону 112.

