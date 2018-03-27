Энергетики филиала "Чувашэнерго" готовятся к пожароопасному периоду

Во всех производственных отделениях филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Чувашэнерго" ведётся подготовка к предстоящему пожароопасному периоду. На предприятии разработаны организационные и технические мероприятия, которые направлены на обеспечение надёжной работы электрических сетей в пожароопасный сезон. Во избежание возникновения пожаров энергетики расчищают от сухой прошлогодней травы, мусора, поросли, прилегающие к энергообъектам территории, опахивают периметр подстанций, не имеющих бетонных ограждений и окапывают деревянные опоры воздушных линий. Специалисты проверяют обеспеченность автотранспорта и бригад первичными средствами пожаротушения, проверяют подъезды к пожарным гидрантам, резервуарам, водоемам и другим источникам противопожарного водоснабжения.

Одной из основных задач при подготовке к пожароопасному периоду является обеспечение производственной безопасности персонала. С сотрудниками проведены инструктажи по действиям при пожаре и применению первичных средств пожаротушения.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону в филиале проходят противопожарные тренировки персонала. В ходе них отрабатываются механизмы взаимодействия энергетиков и специализированных подразделений – гидрометеорологической службы и органов ГУ МЧС России по Чувашской Республике. С данными подразделениями энергетики сотрудничают постоянно, что позволяет обеспечить регулярный мониторинг пожарной обстановки в зоне присутствия филиала.

Особое внимание весной энергетики уделяют взаимодействию с владельцами дачных участков. Специалисты филиала "Чувашэнерго" регулярно проводят разъяснительные беседы об опасности поджогов сухой травы или мусора, правилам противопожарной безопасности при отдыхе на природе, особенно вблизи охранных зон объектов электроэнергетики.

Ежегодная подготовка к пожароопасному сезону позволяет минимизировать риск возникновения возгораний, повысить безопасность и надежность работы энергообъектов и обеспечить качественное энергоснабжение потребителей.