"МОЭК" взыскал с ТСЖ "Сетуньская" более 19 млн рублей долга за тепло

ПАО "МОЭК" выиграло в Арбитражном суде Московского округа дело против компании-должника ТСЖ "Сетуньское" на сумму более 19 млн. рублей.

Предметом спора явилась задолженность за тепловую энергию и горячую воду, поставленные в многоквартирный дом по адресу Москва, улица Пырьева, дом 9, корпус 1., находящийся под управлением ТСЖ "Сетуньское". Рассматриваемая в суде задолженность за фактически потребленные тепловую энергию и горячую воду сформировалась за период 2012–2016 гг.

Дело рассматривалось в судах нескольких инстанций, в конце марта по итогам кассации была полностью поддержана позиция ПАО "МОЭК".