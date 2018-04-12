Медведев рассказал подробности о поддержке попавших под санкции компаний

Решения властей России по поддержке попавших под санкции США российских компаний будут направлены не на компенсацию их потерь, а на сохранение рабочих мест, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Те решения, которые предложены в качестве поддержки, будут направлены не на компенсацию потерь владельцев компании, хотя это тоже нужно иметь в виду, как это иногда представляют, а прежде всего на сохранение производства, на сохранение рабочих мест", — сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

"Тем более, что ряд компаний, которые и сейчас находятся в санкционных списках, и те, которые сейчас попали в подобного рода ограничительные списки, успешные как внутри страны, так и на зарубежных рынках", — сказал премьер, добавив, что положительных примеров таких компаний в России достаточно.

РИА Новости