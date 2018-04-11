"Мособлэнерго" заключило более 2,7 тысяч договоров на технологическое присоединение с начала 2018 года

В первом квартале 2018 года АО "Мособлэнерго" на территории обслуживаемых муниципальных образований заключило 2704 договора на технологическое присоединение на общую мощность свыше 70 МВт. По данным компании, осуществлено технологическое присоединение на 2085 объектах, а присоединенная мощность составила более 62 МВт.

Наибольшее количество подключений выполнено в Раменском, Клинском, Пушкинском, Одинцовском районах Подмосковья, а также в Химках и Мытищах.

Всего за прошедший квартал сотрудниками АО "Мособлэнерго" обработано 3 429 заявок на технологическое присоединение на суммарную мощность свыше 202 МВт. По данным профильного департамента компании, до 70% поступивших заявок были приняты через электронный "Портал потребителя" АО "Мособлэнерго" - moetp.ru.