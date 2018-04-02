Пасхальный конкурс на кабельном заводе СПЕЦКАБЕЛЬ

9 апреля на кабельном заводе "Спецкабель" состоялся конкурс "Светлая Пасха". Участники – сотрудники предприятия.

Этот конкурс постепенно становится доброй традицией. Впервые на заводе его устроили в прошлом году. Тогда он собрал много участников и положительные отзывы, поэтому в этом году решили вновь собрать ценителей православных традиций.

Участники соревновались в трех номинациях: "Самое красивое яйцо", "Самый вкусный кулич", "Самая красивая композиция". Победители в каждой из них выбирались посредством голосования сотрудников. Самым вкусным лакомством был признан кулич, испеченный Светланой Сыч (секретариат). А в остальных двух номинациях победил Александр Шматько (ремонтно-строительное управление). Его пасхальная композиция удивила даже самых заядлых кулинаров. Несколько необычайно красиво оформленных куличей и с десяток раскрашенных по-разному яиц – его творение.

Дегустация и голосование проводились в первой половине дня, а после обеда состоялась церемония награждения победителей с вручением тематических призов.

Организаторы уверены, что такие мероприятия на пользу сотрудникам. Помогают на некоторое время отвлечься от кропотливого точного труда, чтобы потом вновь приступить к нему, но уже с новой силой и позитивным зарядом.