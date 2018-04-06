Первая. Цифровая. Сибирская

11 апреля 2018 года состоялся визит Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и врио губернатора Красноярского края Александра Усса на подстанцию 110 кВ "Имени Михаила Платоновича Сморгунова" (принадлежит филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго").

Это первая в России цифровая подстанция класса напряжения 110 кВ, трансформаторная мощность которой составляет 50 МВА. Подстанция была запущена в работу 22 декабря 2017 года, с момента запуска прошло 3 месяца, настал момент подводить первые итоги работы инновационной подстанции, оценить ее эффективность.

"Мы сегодня живем в XXI веке, применяем современные технологии. Одна из таких технологий - это "цифровые сети". Для наших регионов вопрос надежности электросетевого хозяйства - жизненно важный. С учетом климатических условий и тех производств, которые находятся на территории. Президентом Российской Федерации поставлена задача перед ПАО "Россети" совместно с регионами обеспечить надежность электросетевого хозяйства. Мы по этой программе идем", - рассказал в беседе с журналистами Сергей Меняйло.

"Подстанция имени М.П. Сморгунова" обладает повышенными по сравнению с традиционными подстанционными объектами характеристиками надежности при большей автономности. Это пилотный проект группы компаний "Россети".

"Во-первых, переход на "цифру" обеспечивает повышение надежности и качества жизни потребителей. Во-вторых, строительство этой цифровой подстанции, уже обошлось дешевле по сравнению с традиционной подстанцией. Дальше с развитием технологий мы ожидаем еще большую экономию затрат, что в конечном счете, должно и отразиться на тарифе. Основные плюсы цифровой подстанции - это надежность, экономичность как в строительстве, так и в эксплуатации", - резюмировалисполняющий обязанности генерального директора ПАО "МРСК Сибири" Павел Акилин.

Подчеркнем, Подстанция 110 кВ "Имени М.П. Сморгунова" является первой цифровой подстанцией в России. Опыт ПАО "МРСК Сибири" транслируется в другие регионы страны.