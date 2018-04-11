С начала года сотрудники "Архэнерго" выявили 181 факт хищения электроэнергии

Почти ежедневно работники филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") раскрывают случаи хищений электроэнергии в Архангельской области и призывают правонарушителей к порядку. За первые три месяца 2018 года в ходе проверок приборов учета физических и юридических лиц энергетики выявили 170 фактов безучетного потребления электроэнергии и 11 фактов бездоговорного пользования ресурсом. Общий объем неучтенного потребления составил почти 4,4 млн кВт⋅ч на сумму 12 млн 674 тысяч рублей (только за передачу электроэнергии).Особо отличились сотрудники подразделений по учету производственного отделения "Плесецкие электросети", которые за первый квартал 2018 года выявили 93 факта безучетного потребления в общем объеме 972 тыс. кВт⋅ч в своей зоне ответственности (Плесецкий, Каргопольский, Коношский, Няндомский и Онежский районы Архангельской области). В количественном отношении это больше, чем все остальные территориальные подразделения вместе взятые. Одними из лучших в пресечении воровства электроэнергии были сотрудники Плесецкого РЭС (45 актов на 486 тыс. кВт⋅ч) и Онежского РЭС (23 акта на 217 тыс. кВт⋅ч).По всем выявленным эпизодам составлены акты неучтенного потребления. Сотрудниками подразделений безопасности "Архэнерго" в органы полиции направлено 49 заявлений о привлечении правонарушителей к административной ответственности. Возбуждено 37 административных производств в отношении злостных нарушителей.Напомним: бездоговорное (самовольное подключение к электросетям) и безучетное потребление электроэнергии (остановка электросчетчиков или вмешательство в их работу, нарушение защитных пломб и маркировочных средств, потребление электроэнергии в обход электросчетчика) административно и уголовно наказуемы. По закону штраф для физических лиц - от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, не считая оплаты всего объема потребленной электроэнергии. В случае, если суд признает, что со стороны потребителя имеется преднамеренное хищение, похитителя ждет штраф, принудительные работы и даже лишение свободы сроком до трех лет по статье 165 Уголовного кодекса РФ."Работа по выявлению хищений электроэнергии у нас носит системный характер, - рассказывает заместитель директора Плесецких электросетей по развитию и реализации услуг Андрей Шарапов. - Наши специалисты предварительно анализирует расходы потребителей со схожими параметрами (площадь дома, количество жильцов, сезонность проживания и т.п.). Существенные отклонения от средних значений всегда вызывают настороженность. Также анализируются потери в целом по линии, от которой запитаны предполагаемые похитители электроэнергии. Затем при контрольном обходе наши электромонтеры уже особо тщательно проверяют тех "экономных" потребителей, которые, по нашему мнению, необоснованно мало расходуют электроэнергии. Если правонарушители не допускают электромонтеров к прибору учета в доме или ведут себя вызывающие негативно, мы задействуем специалистов нашей службы безопасности и участковых полицейских".Отметим, что хищение электроэнергии несет угрозу надежному электроснабжению добросовестных граждан, может приводить к перебоям в сети и выходу из строя электроприборов у всех абонентов линии. О любых фактах незаконного потребления электроэнергии жители Архангельской области могут сообщать на единый бесплатный телефон "горячей линии" МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52. Конфиденциальность гарантируется. По каждому обращению будет проведена проверка.