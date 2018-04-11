Саморегулирующие кабели линейки Classic ГК "ССТ" сертифицированы по стандарту VDE

Саморегулирующиеся кабели производства ОКБ "Гамма" (входит в Группу компаний "Специальные системы и технологии") прошли проверку немецкого союза электротехников VDE.

Группа компаний "Специальные системы и технологии" продолжает процедуру сертификации своей продукции на соответствие требованиям международных стандартов. Напомним, в декабре 2017 года саморегулирующиеся нагревательные кабели линейки Premium были сертифицированы на соответствие директивы Европейского Союза ATEX, подтверждающей безопасность применения продукции во взрывоопасных средах.

В марте 2018 года список пополнился еще одним достижением. Саморегулирующиеся кабели линейки Classic ГК "ССТ" получили признание от Ассоциации электротехники, электроники и информационных технологий Германии (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik - VDE). Это означает, что продукция соответствует требованиям немецких норм и правил о безопасности продукции. Знак VDE считается символом электротехнического качества и гарантией качества продуктов во многих европейских странах, в том числе в Германии.

Получение сертификата VDE на саморегулирующиеся нагревательные кабели заняло год. Именно столько времени потребовалось для прохождения сложной процедуры интенсивных испытаний и оформления документации. Проверки проводились в лаборатории VDE и испытательном центре ОКБ "Гамма" в присутствии эксперта из VDE. Для испытания тепловых характеристик применялась испытательная установка в соответствии с пунктом 5.2.12 "Thermal performance test / Испытание тепловых характеристик" стандарта EN 62395-1 (DIN EN 62395).

"Получение сертификата VDE подтверждает соответствие качества саморегулирующихся кабелей мировому уровню и обеспечивает нашей компании беспрепятственную работу на рынках Германии и других европейских стран", — комментирует достижение Андрей Прошин, директор ОКБ "Гамма" — предприятия, единственного в России освоившего технологию производства полного цикла проводящих пластмасс и саморегулирующихся кабелей на их основе.

ГК "ССТ" уделяет большое значение безопасности своей продукции. В предприятиях Группы внедрена и сертифицирована система менеджмента качества по стандартам ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Линейки саморегулирующиеся кабелей ГК "ССТ" соответствуют требованиям международных стандартов VDE, ATEX, IEC Ex, CE, RoHS.